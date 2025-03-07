Первые минуты после удара БпЛА по дому в Харькове 2 марта – видео копов
В Управлении патрульной полиции в Харьковской области опубликовали первые минуты после удара БпЛА по многоэтажке в городе 2 марта.
«Ночью 2 марта один из дронов страны-агрессора попал в многоэтажку. В результате обстрела пострадали гражданские. Мы сразу прибыли на место происшествия, где вместе со всеми экстренными службами оказывали помощь и эвакуировали людей», — отметили правоохранители.
Они призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Видео: Управление патрульной полиции в Харьковской области
Как сообщали в областной прокуратуре, 2 марта около 22:15 российский беспилотник ударил по пятиэтажному дому в Киевском районе Харькова. БпЛА попал в квартиру на пятом этаже. К счастью, в доме никто не находился. Пострадали восемь человек. У трех женщин, двоих мужчин и 6-летнего мальчика диагностировали острую реакцию на стресс. У 21-летнего жителя ожог шеи, а мужчина 58 лет получил ранение лица. По подсчетам мэрии, повреждены пять домов, вылетело более 180 окон.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: БПЛА, новости Харькова, патрульная полиция, удар;
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- • Дата публикации материала: 7 марта 2025 в 15:10;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Управлении патрульной полиции в Харьковской области опубликовали первые минуты после удара БпЛА по многоэтажке в городе 2 марта.".