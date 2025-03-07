Перші хвилини після удару БпЛА по будинку в Харкові 2 березня – відео копів
В Управлінні патрульної поліції в Харківській області опублікували перші хвилини після удару БпЛА по багатоповерхівці у місті 2 березня.
«Уночі 2 березня один із дронів країни-агресорки влучив у багатоповерхівку. Унаслідок обстрілу постраждали цивільні. Ми одразу прибули на місце події, де разом з усіма екстреними службами надавали допомогу та евакуювали людей», – зазначили правоохоронці.
Вони закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Відео: Управління патрульної поліції в Харківській області
Як повідомляли в обласній прокуратурі, 2 березня близько 22:15 російський безпілотник ударив по п’ятиповерховому будинку у Київському районі Харкова. БпЛА влучив у квартиру на п’ятому поверсі. На щастя, у помешканні ніхто не перебував. Постраждали вісім людей. У трьох жінок, двох чоловіків та 6-річного хлопчика діагностували гостру реакцію на стрес. У 21-річного мешканця опік шиї, а чоловік 58 років отримав поранення обличчя. За підрахунками мерії, пошкоджені п’ять будинків, вилетіло понад 180 вікон.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: БПЛА, новини Харкова, патрульная полиция, удар;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Березня 2025 в 15:10;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Управлінні патрульної поліції в Харківській області опублікували перші хвилини після удару БпЛА по багатоповерхівці у місті 2 березня.".