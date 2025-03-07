Перші хвилини після удару БпЛА по будинку в Харкові 2 березня – відео копів

В Управлінні патрульної поліції в Харківській області опублікували перші хвилини після удару БпЛА по багатоповерхівці у місті 2 березня.

«Уночі 2 березня один із дронів країни-агресорки влучив у багатоповерхівку. Унаслідок обстрілу постраждали цивільні. Ми одразу прибули на місце події, де разом з усіма екстреними службами надавали допомогу та евакуювали людей», – зазначили правоохоронці.

Вони закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Відео: Управління патрульної поліції в Харківській області

Як повідомляли в обласній прокуратурі, 2 березня близько 22:15 російський безпілотник ударив по п’ятиповерховому будинку у Київському районі Харкова. БпЛА влучив у квартиру на п’ятому поверсі. На щастя, у помешканні ніхто не перебував. Постраждали вісім людей. У трьох жінок, двох чоловіків та 6-річного хлопчика діагностували гостру реакцію на стрес. У 21-річного мешканця опік шиї, а чоловік 58 років отримав поранення обличчя. За підрахунками мерії, пошкоджені п’ять будинків, вилетіло понад 180 вікон.