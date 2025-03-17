Более 59 часов длилась тревога в Харькове на прошлой неделе: данные Терехова
Мэр Харькова Игорь Терехов привел статистику воздушных тревог за прошлую неделю в городе. В частности, сообщил разницу с областью.
По данным городского головы, с 10 по 16 марта тревога в городе звучала 59 часов 40 минут. В области, за этот же период, – 92 часа 31 минуту.
«В Харькове воздушные тревоги звучали реже, чем в области – разница составила 33 часа. Благодаря этому дольше работали банки, ЦПАУ, госучреждения и бизнес. Меньше вынужденных остановок – больше возможностей для людей сделать необходимое», – отметил Терехов.
Напомним, ранее в Харьковском горсовете заявляли, что за 2,5 недели работы дифференцированная система воздушных тревог показала свою эффективность. На этом фоне в харьковских Telegram-каналах распространили аудиозапись речи Синегубова, где он объяснял, что та тревога, которую включили в Харькове, не является действительно дифференцированной. Впоследствии он объяснил: говорил об усовершенствовании подачи сигнала по разным районам города Харькова. Чтобы отдельно срабатывали сирены в Холодногорском, Новобаварском и других районах. Сейчас такой дифференциации нет, но реализовать ее – общая задача с Генштабом, ГСЧС и другими службами. В мэрии прокомментировали: то, о чем говорит начальник ХОВА, юридически не предусмотрено. Районы Харькова не являются отдельными административно-территориальными единицами, объяснил в комментарии МГ «Объектив» директор департамента по чрезвычайным ситуациям горсовета Богдан Гладких.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: воздушная тревога, Игорь Терехов, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 17 марта 2025 в 12:08;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов привел статистику воздушных тревог за прошлую неделю в городе. В частности, сообщил разницу с областью.".