Понад 59 годин тривала тривога у Харкові минулого тижня: дані Терехова
Мер Харкова Ігор Терехов навів статистику повітряних тривог за минулий тиждень у місті. Зокрема, повідомив різницю з областю.
За даними міського голови, з 10 по 16 березня тривога у місті лунала 59 годин 40 хвилин. В області, за цей же період, – 92 години 31 хвилина.
«У Харкові повітряні тривоги лунали рідше, ніж в області — різниця склала 33 години. Завдяки цьому довше працювали банки, ЦНАПи, держустанови та бізнес. Менше вимушених зупинок – більше можливостей для людей зробити необхідне», – зазначив Терехов.
Нагадаємо, раніше у Харківській міськраді заявляли, що, за 2,5 тижні роботи диференційована система повітряних тривог показала свою ефективність. На цьому тлі в харківських телеграм-каналах поширили аудіозапис промови Синєгубова, де він пояснював, що та тривога, яку включили в Харкові, не є насправді диференційованою. Згодом він пояснив: говорив про вдосконалення подачі сигналу по різних районах міста Харкова. Щоб окремо спрацьовували сирени в Холодногірському, Новобаварському та інших районах. Зараз такої диференціації немає, але реалізувати її – спільне завдання з Генштабом, ДСНС та іншими службами. У мерії прокоментували: те, про що говорить начальник ХОВА, юридично не передбачено. Райони Харкова не є окремими адміністративно-територіальними одиницями, пояснив у коментарі МГ «Об’єктив» директор департаменту з надзвичайних ситуацій міськради Богдан Гладких.
Читайте також: Тепер люди можуть жити в Харкові по-іншому: що змінилося – Терехов
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Ігор Терехов, воздушная тревога, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Понад 59 годин тривала тривога у Харкові минулого тижня: дані Терехова»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 17 Березня 2025 в 12:08;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов навів статистику повітряних тривог за минулий тиждень у місті. Зокрема, повідомив різницю з областю.".