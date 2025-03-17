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Понад 59 годин тривала тривога у Харкові минулого тижня: дані Терехова

Суспільство 12:08   17.03.2025
Вікторія Яковенко
Понад 59 годин тривала тривога у Харкові минулого тижня: дані Терехова Фото: Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов навів статистику повітряних тривог за минулий тиждень у місті. Зокрема, повідомив різницю з областю.

За даними міського голови, з 10 по 16 березня тривога у місті лунала 59 годин 40 хвилин. В області, за цей же період, – 92 години 31 хвилина.

«У Харкові повітряні тривоги лунали рідше, ніж в області — різниця склала 33 години. Завдяки цьому довше працювали банки, ЦНАПи, держустанови та бізнес. Менше вимушених зупинок – більше можливостей для людей зробити необхідне», – зазначив Терехов.

Нагадаємо, раніше у Харківській міськраді заявляли, що, за 2,5 тижні роботи диференційована система повітряних тривог показала свою ефективність. На цьому тлі в харківських телеграм-каналах поширили аудіозапис промови Синєгубова, де він пояснював, що та тривога, яку включили в Харкові, не є насправді диференційованою. Згодом він пояснив: говорив про вдосконалення подачі сигналу по різних районах міста Харкова. Щоб окремо спрацьовували сирени в Холодногірському, Новобаварському та інших районах. Зараз такої диференціації немає, але реалізувати її – спільне завдання з Генштабом, ДСНС та іншими службами. У мерії прокоментували: те, про що говорить начальник ХОВА, юридично не передбачено. Райони Харкова не є окремими адміністративно-територіальними одиницями, пояснив у коментарі МГ «Об’єктив»  директор департаменту з надзвичайних ситуацій міськради Богдан Гладких.

Читайте також: Тепер люди можуть жити в Харкові по-іншому: що змінилося – Терехов

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Березня 2025 в 12:08;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов навів статистику повітряних тривог за минулий тиждень у місті. Зокрема, повідомив різницю з областю.".