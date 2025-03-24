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В Харькове отрегулировали громкость сирен, сообщил Терехов

Общество 12:11   24.03.2025
Виктория Яковенко
В Харькове отрегулировали громкость сирен, сообщил Терехов Фото: Игорь Терехов

В Харькове прошел месяц от запуска дифференцированной системы воздушных тревог. Мэр города Игорь Терехов сообщил: статистика показывает положительную динамику.

По его данным, общая продолжительность тревог в Харькове сократилась на 89 часов.

«В частности, за прошедшую неделю (17.03.2025 – 23.03.2025) сирены в Харькове звучали на 31% меньше, чем в среднем по области (в чистом времени – меньше на 25 часов). Кроме того, мы отрегулировали громкость оповещения, чтобы минимизировать излишнюю нагрузку на жителей, но при этом сохранить эффективность сигнала», — отметил мэр.

Он также подчеркнул, что город постепенно возвращается к более стабильному ритму, и «это дает надежду на дальнейшие изменения к лучшему».

Напомним, на прошлой неделе мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что с 10 по 16 марта тревога в городе звучала 59 часов 40 минут. В области, за этот же период, – 92 часа 31 минуту.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 марта 2025 в 12:11;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове прошел месяц от запуска дифференцированной системы воздушных тревог. Мэр города Игорь Терехов сообщил: статистика показывает положительную динамику.".