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У Харкові відрегулювали гучність сирен, повідомив Терехов

Суспільство 12:11   24.03.2025
Вікторія Яковенко
У Харкові відрегулювали гучність сирен, повідомив Терехов Фото: Ігор Терехов

У Харкові минув місяць від запуску диференційованої системи повітряних тривог. Мер міста Ігор Терехов звітує: статистика показує позитивну динаміку.

За його даними, загальна тривалість тривог у Харкові скоротилася на 89 годин.

«Зокрема, за минулий тиждень (17.03.2025 – 23.03.2025) сирени у Харкові звучали на 31% менше, ніж у середньому по області (у чистому часі – менше на 25 годин). Крім того, ми відрегулювали гучність оповіщення, щоб мінімізувати зайве навантаження на мешканців, але при цьому зберегти ефективність сигналу», – зазначив міський голова.

Він також підкреслив, що місто поступово повертається до більш стабільного ритму, і «це дає надію на подальші зміни на краще».

Нагадаємо, минулого тижня мер Харкова Ігор Терехов повідомляв, що з 10 по 16 березня тривога у місті звучала 59 годин 40 хвилин. В області за цей же період – 92 години 31 хвилину.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2025 в 12:11;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові минув місяць від запуску диференційованої системи повітряних тривог. Мер міста Ігор Терехов звітує: статистика показує позитивну динаміку.".