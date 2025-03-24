У Харкові відрегулювали гучність сирен, повідомив Терехов

У Харкові минув місяць від запуску диференційованої системи повітряних тривог. Мер міста Ігор Терехов звітує: статистика показує позитивну динаміку.

За його даними, загальна тривалість тривог у Харкові скоротилася на 89 годин.

«Зокрема, за минулий тиждень (17.03.2025 – 23.03.2025) сирени у Харкові звучали на 31% менше, ніж у середньому по області (у чистому часі – менше на 25 годин). Крім того, ми відрегулювали гучність оповіщення, щоб мінімізувати зайве навантаження на мешканців, але при цьому зберегти ефективність сигналу», – зазначив міський голова.

Він також підкреслив, що місто поступово повертається до більш стабільного ритму, і «це дає надію на подальші зміни на краще».

Нагадаємо, минулого тижня мер Харкова Ігор Терехов повідомляв, що з 10 по 16 березня тривога у місті звучала 59 годин 40 хвилин. В області за цей же період – 92 години 31 хвилину.