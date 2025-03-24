У Харкові відрегулювали гучність сирен, повідомив Терехов
У Харкові минув місяць від запуску диференційованої системи повітряних тривог. Мер міста Ігор Терехов звітує: статистика показує позитивну динаміку.
За його даними, загальна тривалість тривог у Харкові скоротилася на 89 годин.
«Зокрема, за минулий тиждень (17.03.2025 – 23.03.2025) сирени у Харкові звучали на 31% менше, ніж у середньому по області (у чистому часі – менше на 25 годин). Крім того, ми відрегулювали гучність оповіщення, щоб мінімізувати зайве навантаження на мешканців, але при цьому зберегти ефективність сигналу», – зазначив міський голова.
Він також підкреслив, що місто поступово повертається до більш стабільного ритму, і «це дає надію на подальші зміни на краще».
Нагадаємо, минулого тижня мер Харкова Ігор Терехов повідомляв, що з 10 по 16 березня тривога у місті звучала 59 годин 40 хвилин. В області за цей же період – 92 години 31 хвилину.
Читайте також: Харків залишився без найбільшого прапора – причина
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Ігор Терехов, дифференциация, новини Харкова, тревога;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У Харкові відрегулювали гучність сирен, повідомив Терехов»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2025 в 12:11;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові минув місяць від запуску диференційованої системи повітряних тривог. Мер міста Ігор Терехов звітує: статистика показує позитивну динаміку.".