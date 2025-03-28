Новости Харькова — главное за 28 марта: как прошла ночь

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07:06

Причины ночных тревог на Харьковщине: регион вновь атаковали «Шахеды»

Вечером и ночью Харьковщину опять атаковали беспилотники. В 18:45 Воздушные силы ВСУ объявили тревогу и предупредили, что БпЛА двигаются в сторону области.

Чуть позже угроза возникла и для Харькова.

После чего дроны еще несколько часов кружили над областью, регулярно меняя курс. Отбой прозвучал в 01:23. А в 04:36 тревогу возобновили, ее отменили лишь спустя полтора часа в 06:52.