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Новости Харькова — главное за 28 марта: как прошла ночь

Украина 07:06   28.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное за 28 марта: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:06

Причины ночных тревог на Харьковщине: регион вновь атаковали «Шахеды»

Вечером и ночью Харьковщину опять атаковали беспилотники. В 18:45 Воздушные силы ВСУ объявили тревогу и предупредили, что БпЛА двигаются в сторону области. 

Чуть позже угроза возникла и для Харькова. 

После чего дроны еще несколько часов кружили над областью, регулярно меняя курс. Отбой прозвучал в 01:23. А в 04:36 тревогу возобновили, ее отменили лишь спустя полтора часа в 06:52.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 28 марта 2025 в 07:06;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".