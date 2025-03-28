Новости Харькова — главное за 28 марта: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:06
Причины ночных тревог на Харьковщине: регион вновь атаковали «Шахеды»
Вечером и ночью Харьковщину опять атаковали беспилотники. В 18:45 Воздушные силы ВСУ объявили тревогу и предупредили, что БпЛА двигаются в сторону области.
Чуть позже угроза возникла и для Харькова.
После чего дроны еще несколько часов кружили над областью, регулярно меняя курс. Отбой прозвучал в 01:23. А в 04:36 тревогу возобновили, ее отменили лишь спустя полтора часа в 06:52.
Читайте также: Сегодня 28 марта: какой праздник и день в истории
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Украина, Харьков; Теги: главные новости, Харьков, хроника;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Новости Харькова — главное за 28 марта: как прошла ночь»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 28 марта 2025 в 07:06;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".