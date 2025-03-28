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Один бой продолжается на Харьковщине: сводка Генштаба на 16:00

Фронт 16:47   28.03.2025
Виктория Яковенко
Один бой продолжается на Харьковщине: сводка Генштаба на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

О ситуации на Харьковском и Купянском направлениях сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Харьковском направлении произошел один бой в районе Волчанска.

На Купянском направлении враг трижды штурмовал позиции украинских подразделений в районе Загрызово и в сторону Богуславки, продолжается один бой.

«С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 116», — отметили в Генштабе.

Напомним, утром 28 марта Генштаб ВСУ проинформировал об активизации врага на Купянском направлении. За сутки там произошло 26 боев.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 28 марта 2025 в 16:47;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на Харьковском и Купянском направлениях сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".