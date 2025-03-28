Один бой продолжается на Харьковщине: сводка Генштаба на 16:00

О ситуации на Харьковском и Купянском направлениях сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Харьковском направлении произошел один бой в районе Волчанска.

На Купянском направлении враг трижды штурмовал позиции украинских подразделений в районе Загрызово и в сторону Богуславки, продолжается один бой.

«С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 116», — отметили в Генштабе.

Напомним, утром 28 марта Генштаб ВСУ проинформировал об активизации врага на Купянском направлении. За сутки там произошло 26 боев.