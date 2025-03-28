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Один бій триває на Харківщині: зведення Генштабу на 16:00

Фронт 16:47   28.03.2025
Вікторія Яковенко
Один бій триває на Харківщині: зведення Генштабу на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

Про ситуації на Харківському та Куп’янському напрямках повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Харківському напрямку відбувся один бій в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку ворог тричі штурмував позиції українських підрозділів у районі Загризового та в бік Богуславки, триває один бій.

«З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту складає 116», – зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, вранці 28 березня Генштаб ЗСУ інформував про активізацію ворога на Куп’янському напрямку. За добу там сталося 26 боїв.

Читайте також: Ворог активно використовує підвали у Вовчанську – навіщо, ситуація в місті

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2025 в 16:47;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуації на Харківському та Куп’янському напрямках повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".