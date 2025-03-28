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Новини Харкова – головне за 28 березня: як минула ніч

Україна 07:06   28.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова – головне за 28 березня: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:06

Причини нічних тривог на Харківщині: регіон знову атакували “Шахеди”

Увечері та вночі Харківщину знову атакували безпілотники. О 18:45 Повітряні сили ЗСУ оголосили тривогу і попередили, що БпЛА рухаються у сторону області. 

Трохи згодом загроза виникла і для Харкова. 

Після чого дрони ще кілька годин кружляли над областю, регулярно змінюючи курс.  Відбій пролунав о 01:23. А о 04:36 тривогу відновили, її скасували лише через півтори години о 06:52.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2025 в 07:06;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".