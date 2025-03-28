Новини Харкова – головне за 28 березня: як минула ніч
Фото: Василь Голосний
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:06
Причини нічних тривог на Харківщині: регіон знову атакували “Шахеди”
Увечері та вночі Харківщину знову атакували безпілотники. О 18:45 Повітряні сили ЗСУ оголосили тривогу і попередили, що БпЛА рухаються у сторону області.
Трохи згодом загроза виникла і для Харкова.
Після чого дрони ще кілька годин кружляли над областю, регулярно змінюючи курс. Відбій пролунав о 01:23. А о 04:36 тривогу відновили, її скасували лише через півтори години о 06:52.
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".