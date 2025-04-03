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Бои на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00 3 апреля

Фронт 16:47   03.04.2025
Оксана Горун
Бои на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00 3 апреля Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщил, что с начала суток на двух направлениях фронта в Харьковской области зафиксировали три российские атаки.

«На Харьковском направлении с начала суток противник единожды атаковал позиции наших защитников в районе Каменки. На Купянском направлении враг с начала суток предпринял две безуспешные попытки продвинуться к нашим укреплениям в районе Загрызово», — проинформировали в сводке Генштаба.

В целом на фронте в Украине с начала суток зафиксировали 62 боя. Наиболее активными остаются Покровское и Торецкое направления.

Напомним, 2 апреля Генштаб ВСУ впервые за долгое время сообщил в сводке о бое в районе Липцев на Харьковщине. В 92 ОШБр 3 апреля сообщили подробности событий: штурмовала вражеская пехота.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 3 апреля 2025 в 16:47;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ сообщил, что с начала суток на двух направлениях фронта в Харьковской области зафиксировали три российские атаки".