Бои на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00 3 апреля
Фото: Генштаб ВСУ
Генштаб ВСУ сообщил, что с начала суток на двух направлениях фронта в Харьковской области зафиксировали три российские атаки.
«На Харьковском направлении с начала суток противник единожды атаковал позиции наших защитников в районе Каменки. На Купянском направлении враг с начала суток предпринял две безуспешные попытки продвинуться к нашим укреплениям в районе Загрызово», — проинформировали в сводке Генштаба.
В целом на фронте в Украине с начала суток зафиксировали 62 боя. Наиболее активными остаются Покровское и Торецкое направления.
Напомним, 2 апреля Генштаб ВСУ впервые за долгое время сообщил в сводке о бое в районе Липцев на Харьковщине. В 92 ОШБр 3 апреля сообщили подробности событий: штурмовала вражеская пехота.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, генштаб, зведення, купянское направление, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 3 апреля 2025 в 16:47;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ сообщил, что с начала суток на двух направлениях фронта в Харьковской области зафиксировали три российские атаки".