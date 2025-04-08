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«Три дня проездил со взрывчаткой под авто» — глава Дергачевщины о покушении

Происшествия 15:30   08.04.2025
Виктория Яковенко
«Три дня проездил со взрывчаткой под авто» — глава Дергачевщины о покушении Скриншот

Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко вспомнил, как обнаружил под собственной машиной взрывчатку. 8 апреля правоохранители сообщили об убийстве военного и покушениях на руководителей военных администраций на Харьковщине (Олега Синегубова и Вячеслава Задоренко).

Задоренко в эфире «Суспільне. Студія» рассказал, что инцидент произошел в октябре 2024 года.

«Я три дня проездил со взрывчаткой под машиной. Как оказалось, аккумулятор, который должен совершить заряд для взрыва, немного подсел и не хватило буквально 0,2 вольта, чтобы привести в действие это устройство. Именно это спасло мою жизнь. Как сказали эксперты: празднуйте свой второй день рождения. Эквивалента заряда достаточно было для того, чтобы взорвать танк», — отметил глава Дергачевщины.

Он также рассказал, что в этом автомобиле ездил вместе с сыном.

«И по приезду домой почувствовали такой запах, будто что-то горело. Не обратили внимание, а на следующий день я поехал на встречу с местными жителями. Мы собирали общее собрание по восстановлению домов, машина была припаркована на обочине. И общаясь с местными жителями, метрах в 20 мы заметили, что под машиной что-то есть. Один из жильцов заглянул под машину, увидел, что там какой-то прикрепленный механизм. После чего мы набрали ГСЧС, которые приказал ни в коем случае не заводить двигатель. Приехали службы, эвакуировали население», – сообщил Задоренко.

Он считает, что цель врага была создать хаос и посеять панику.

«Так как Дергачевщина в первые дни войны оказала большое сопротивление. Конечно, это не понравилось российским службам. Я ездил на работу, проводил встречи с людьми, и если бы произошел этот взрыв, конечно, это деморализовало местное население. Разумеется, РФ пропагандировала это так, что их люди работают в тылу», — добавил Задоренко.

Напомним, 55-летний мужчина подозревают в убийстве украинского военного и подготовке покушения на руководителей военных администраций (Олега Синегубова и Вячеслава Задоренко). Все подробности дела рассказал начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 8 апреля 2025 в 15:30;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко вспомнил, как обнаружил под собственной машиной взрывчатку. ".