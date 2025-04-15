Бой идет на Купянском направлении: данные Генштаба ВСУ на 16:00

На Купянском направлении с начала суток враг дважды атаковал позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Загрызово и Новая Кругляковка, один бой продолжается.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00. Об атаках на Харьковском направлении данных нет.

В общем на фронте в Украине зафиксировали 58 боев.

Напомним, атак оккупантов в Харьковской области стало радикально меньше: в сводке Генштаба ВСУ на 08:00 15 апреля указан один штурм российских войск – на Купянском направлении. О боях на Харьковском направлении данных не было. В сводке Генштаба на 16:00 14 апреля вообще не информировали об атаках ни на Харьковском, ни на Купянском направлениях.