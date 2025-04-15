Бой идет на Купянском направлении: данные Генштаба ВСУ на 16:00
Фото: Генштаб ВСУ
На Купянском направлении с начала суток враг дважды атаковал позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Загрызово и Новая Кругляковка, один бой продолжается.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00. Об атаках на Харьковском направлении данных нет.
В общем на фронте в Украине зафиксировали 58 боев.
Напомним, атак оккупантов в Харьковской области стало радикально меньше: в сводке Генштаба ВСУ на 08:00 15 апреля указан один штурм российских войск – на Купянском направлении. О боях на Харьковском направлении данных не было. В сводке Генштаба на 16:00 14 апреля вообще не информировали об атаках ни на Харьковском, ни на Купянском направлениях.
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- • Дата публикации материала: 15 апреля 2025 в 16:46;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении с начала суток враг дважды атаковал позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Загрызово и Новая Кругляковка, один бой продолжается.".