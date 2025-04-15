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Трижды за четыре дня: Задоренко заявил о терроре Слатино (фото)

Происшествия 10:53   15.04.2025
Оксана Горун
Трижды за четыре дня: Задоренко заявил о терроре Слатино (фото) Фото: Вячеслав Задоренко/Telegram

Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил, что утром 15 апреля на поселок Слатино скинули четыре КАБа. Два их них попали по плотной жилой застройке.

«Третий раз за последние четыре дня примерно в то же время враг совершает террор против жителей поселка Слатино, — заявил Задоренко. — Существенные повреждения получили медицинское учреждение, четыре многоквартирных дома, не менее 20 частных домовладений и хозяйственные сооружения. На месте одного из попаданий возник пожар на площади 40 м² – горела придомовая застройка, гаражи и автомобиль. Также в результате одного из ударов повреждено дорожное полотно. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших».

прилет по Слатино 15 апреля 2025 коллаж
Фото: Вячеслав Задоренко/Telegram

Напомним, КАБами по Слатино били и 14 апреля утром. «Прилет» пришелся посреди частного сектора. Бомба повредила около 20 домов, пострадали два человека.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 15 апреля 2025 в 10:53;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Дегачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил, что утром 15 апреля на поселок Слатино скинули четыре КАБа. Два их них попали по плотной жилой застройке".