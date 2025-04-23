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FPV-дрон ударил возле почты на Харьковщине: пострадали женщины

Происшествия 20:27   23.04.2025
Оксана Горун
FPV-дрон ударил возле почты на Харьковщине: пострадали женщины

Армия РФ направила FPV-дрон по гражданским в селе Приколотное Купянского района 23 апреля, сообщает Харьковская областная прокуратура.

«23 апреля, ориентировочно в 15:50, вражеский FPV-дрон ударил недалеко от почтового отделения в с. Приколотное Купянского района. 54-летняя женщина и девушка 19 лет подверглись острой реакции на стресс», — сообщила пресс-служба прокуратуры.

На месте фиксируют очередное военное преступление оккупантов.

удар дрона по Купянскому району 23 апреля 2025 2

Напомним, днем российский БпЛА «Молния-2» прилетел по Чугуеву, там ранен мужчина. Утром аналогичный дрон ударил по 9-этажке в Индустриальном районе Харькова. Обошлось без пострадавших.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 23 апреля 2025 в 20:27;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ направила FPV-дрон по гражданским в селе Приколотное Купянского района 23 апреля, сообщает Харьковская областная прокуратура".