FPV-дрон ударил возле почты на Харьковщине: пострадали женщины

Армия РФ направила FPV-дрон по гражданским в селе Приколотное Купянского района 23 апреля, сообщает Харьковская областная прокуратура.

«23 апреля, ориентировочно в 15:50, вражеский FPV-дрон ударил недалеко от почтового отделения в с. Приколотное Купянского района. 54-летняя женщина и девушка 19 лет подверглись острой реакции на стресс», — сообщила пресс-служба прокуратуры.

На месте фиксируют очередное военное преступление оккупантов.

Напомним, днем российский БпЛА «Молния-2» прилетел по Чугуеву, там ранен мужчина. Утром аналогичный дрон ударил по 9-этажке в Индустриальном районе Харькова. Обошлось без пострадавших.

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