Больше 50 беспилотников ударили по Харькову и области за сутки — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 30 апреля сообщил, что по Харькову и региону зафиксировали «прилеты» 55 ударных БпЛА и 13 КАБов.

Он привел все имеющиеся сведения об ударах по Харькову, которые происходили с 22:00 по 22:30 29 апреля. На данный момент, по информации ХОВА, насчитали 15 «прилетов», пострадали 45 человек. Ранее в полиции и мэрии сообщали о 16 ударах.

Последствия на различных локациях в Харькове следующие:

🔴 Вспыхнул частный дом, хозяйственная постройка и автомобиль на площади 300 м. кв.

🔴 Горели два автомобиля на площади 10 м кв., повреждено остекление окон админздания.

🔴 Произошло попадание БпЛА в землю возле гаражного кооператива. Горела гаражная кровля на площади 4 м кв. Повреждены 19 гаражей, шесть легковых автомобилей, остекление окон жилого дома и остекление окон учебного заведения.

🔴 Попадание БпЛА на открытую территорию, в результате чего горела трава на площади 10 м кв. и контейнер на рынке на площади 40 кв. м.

🔴 Горел производственный цех на площади 150 м кв.

🔴 В результате падения обломков БпЛА горела трава на площади 400 м кв. и 50 м кв., повреждено остекление окон и дверей здания и уничтожен автомобиль.

🔴 Попадание в землю частного домовладения, в результате чего повреждены восемь частных домов и хозяйственные постройки.

🔴 В результате попадания обломков дрона в одноэтажное здание горела разрушенная мастерская на площади 300 м кв.

🔴 Попадание БпЛА на территорию медучреждения, в результате чего поврежден подземный переход, горела трава и деревья на площади 5 м кв.

🔴 Попадание обломков дрона в 8-й этаж жилого дома, в результате чего повреждено остекление окон, балконы и 30 автомобилей.

🔴 Попадание на территорию медучреждения, в результате чего горела трава на площади 100 м кв.

В Харьковской области вечером 29 апреля и ночью произошло следующее:

🔴 22:12. В Купянске из-за обстрела горели два частных дома на площади 300 м кв. Также горела хозяйственная постройка на площади 50 кв. м и частный дом.

🔴 00:47. В селе Осиново Купянской громады горел дом и два хозяйственных сооружения на площади 200 кв. м. Пострадали 73-летний мужчина и 73-летняя женщина.

🔴 00:46. В селе Малые Проходы Дергачевской громады FPV-дрон повредил легковой автомобиль. Пострадали два человека.

Также ранее 29 апреля в с. Тищенковка Купянской громады в результате обстрела пострадал 60-летний мужчина.

Напомним, в период с 22:00 по 22:30 29 апреля под атакой «Шахедов» были пять районов Харькова: Киевский, Шевченковский, Слободской, Салтовский и Немышлянский. Зафиксировали не менее 16 ударов. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о 45 пострадавших. Харьковская областная прокуратура сообщила, что повреждены многоквартирные и частные дома, гражданские предприятия, автомобили и две городские больницы. По данным ГСЧС, в городе возникло 13 пожаров.