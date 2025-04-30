Live
  • Ср 30.04.2025
  • Харьков  +14°С
  • USD 41.56
  • EUR 47.28

Тушить лесные пожары готовятся на Харьковщине: состоялись масштабные учения

Общество 20:56   30.04.2025
Елена Нагорная
Тушить лесные пожары готовятся на Харьковщине: состоялись масштабные учения

Учения по реагированию на масштабные лесные пожары провели на Харьковщине 30 апреля. Отрабатывали взаимодействие власти, лесохозяйственных предприятий и спасателей ГСЧС.

Участники на примере тушения лесного пожара в Балаклейском лесничестве Изюмского района, который произошел в апреле и приобрел признаки чрезвычайной ситуации, отработали алгоритм взаимодействия на всех уровнях, рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Чрезвычайники продемонстрировали возможности современной пожарной техники, которая привлекается для тушения возгораний в лесах.

Как сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов, в учениях помимо бойцов ГСЧС приняли участие главы районных военных администраций, специалисты ГП «Леса Украины» и правоохранители.

Синегубов сообщил, что только за 2024-2025 годы в области зафиксировали 459 лесных пожаров на площади более 14 тысяч гектаров. В прошлом году из-за перекидывания пламени на населенные пункты сгорело 455 частных домовладений.

«Тушение осложняется тем, что значительная часть лесов остается потенциально заминированной — сейчас это более 170 тысяч гектаров. От высокой температуры во время пожаров нередко происходит детонация боеприпасов. Знаем, как действовать. Работаем слаженно», — написал Синегубов.

Напомним, пожар в Балаклейском лесничестве Изюмского района распространился на площадь 349 га. Его удалось локализовать утром 22 апреля, а полностью потушить — в полдень 24 апреля. Во время пожара на мине подорвался автомобиль лесничих. Два человека получили острую реакцию на стресс.

Читайте также: За неделю на Харьковщине выгорело более 200 га лесов и полей

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Новости Харькова — главное 30 апреля: последствия атаки БпЛА, сессия
Новости Харькова — главное 30 апреля: последствия атаки БпЛА, сессия
30.04.2025, 18:29
«ХТС» и «Харьковводоканал» объединили: зачем, подробности
«ХТС» и «Харьковводоканал» объединили: зачем, подробности
30.04.2025, 15:03
Кто в Харькове получит 100% скидку на коммуналку: список
Кто в Харькове получит 100% скидку на коммуналку: список
30.04.2025, 15:58
Сотрудник ТЦК заявил в полицию, что в лесу в Харькове ему угрожали ножом
Сотрудник ТЦК заявил в полицию, что в лесу в Харькове ему угрожали ножом
30.04.2025, 18:57
16-летнюю девочку, которая пропала сегодня в Салтовском районе, — разыскали
16-летнюю девочку, которая пропала сегодня в Салтовском районе, — разыскали
30.04.2025, 21:17
Денег на содержание школ не хватает: горсовет Харькова обратился к Кабмину
Денег на содержание школ не хватает: горсовет Харькова обратился к Кабмину
30.04.2025, 21:41

Новости по теме:

19:50
Японская машина помогает саперам разминировать Харьковщину
10:20
Двое подростков и мужчина подорвались на Харьковщине в течение суток
08:28
Россияне повредили школу и дома во время массированной атаки в Харькове (фото)
21:12
Масштабный пожар возник из-за обстрела россиянами села на Харьковщине (фото)
20:44
На Немышле в Харькове снова горит камыш: огонь приблизился к многоэтажкам 📹

Вы читали новость: «Тушить лесные пожары готовятся на Харьковщине: состоялись масштабные учения»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 30 апреля 2025 в 20:56;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Учения по реагированию на масштабные лесные пожары провели на Харьковщине 30 апреля. Отрабатывали взаимодействие власти, лесохозяйственных предприятий и спасателей ГСЧС.".