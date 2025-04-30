Тушить лесные пожары готовятся на Харьковщине: состоялись масштабные учения

Учения по реагированию на масштабные лесные пожары провели на Харьковщине 30 апреля. Отрабатывали взаимодействие власти, лесохозяйственных предприятий и спасателей ГСЧС.

Участники на примере тушения лесного пожара в Балаклейском лесничестве Изюмского района, который произошел в апреле и приобрел признаки чрезвычайной ситуации, отработали алгоритм взаимодействия на всех уровнях, рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Чрезвычайники продемонстрировали возможности современной пожарной техники, которая привлекается для тушения возгораний в лесах.

Как сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов, в учениях помимо бойцов ГСЧС приняли участие главы районных военных администраций, специалисты ГП «Леса Украины» и правоохранители.

Синегубов сообщил, что только за 2024-2025 годы в области зафиксировали 459 лесных пожаров на площади более 14 тысяч гектаров. В прошлом году из-за перекидывания пламени на населенные пункты сгорело 455 частных домовладений.

«Тушение осложняется тем, что значительная часть лесов остается потенциально заминированной — сейчас это более 170 тысяч гектаров. От высокой температуры во время пожаров нередко происходит детонация боеприпасов. Знаем, как действовать. Работаем слаженно», — написал Синегубов.

Напомним, пожар в Балаклейском лесничестве Изюмского района распространился на площадь 349 га. Его удалось локализовать утром 22 апреля, а полностью потушить — в полдень 24 апреля. Во время пожара на мине подорвался автомобиль лесничих. Два человека получили острую реакцию на стресс.

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