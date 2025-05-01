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В Харькове открыли памятник полковнику, погибшему от повторного удара БпЛА

Общество 21:39   01.05.2025
Оксана Горун
В Харькове открыли памятник полковнику, погибшему от повторного удара БпЛА

Полковник полиции Александр Иванов погиб 4 апреля 2024 года, когда в Харькове была атака «Шахедов». Тогда же россияне убили трех харьковских спасателей.

Сегодня, 1 мая, в Харькове открыли памятник полицейскому.

«Александр Иванов, заместитель начальника отдела по превентивной деятельности, более 20 лет посвятил служению украинскому народу. В ночь на 4 апреля 2024 года во время воздушной тревоги он прибыл с коллегами к месту попадания дрона в Новобаварском районе Харькова. Полицейские оказывали помощь пострадавшим и документировали последствия обстрелов. Через 40 минут после первого удара враг нанес повторный — трое спасателей погибли, а полковник Иванов получил смертельные ранения. Он не дожил до своего 45-летия всего один день», — напомнили обстоятельства трагедии в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

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Памятник погибшему коллеге установили в подразделении полиции, в котором Иванов проработал много лет.

Напомним, 4 апреля 2024 года россияне совершили массированную атаку Харькова «Шахедами». В том числе – был повторный удар, в результате которого погибли три сотрудника ГСЧС. Серия взрывов началась около часа ночи. Начальник ХОВА Олег Синегубов впоследствии сообщил: в целом регион атаковали пятнадцать вражеских беспилотников. Часть сбила ПВО, однако «прилеты» были и в Харькове, и в области. В Харькове из-за атаки на месте погибли четыре человека: 69-летняя женщина и трое спасателей: Владислав Логинов, Сергей Байдалинов и Владимир Матюшенко. Полковник полиции Александр Иванов тогда получил тяжелые ранения. Он умер в больнице 26 апреля 2024 года.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 1 мая 2025 в 21:39;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полковник полиции Александр Иванов погиб 4 апреля 2024 года, когда в Харькове была атака «Шахедов». Тогда же россияне убили трех харьковских спасателей".