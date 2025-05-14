«Скорую», приехавшую на помощь раненым, атаковал БпЛА на Харьковщине (фото)
В результате атаки дронов на приграничный поселок Казачья Лопань Харьковской области 14 мая был поврежден автомобиль «экстренки».
Россияне применили тактику повторного удара, сообщают в областной прокуратуре. Так, примерно в 17:40 БпЛА атаковал частный сектор. Был ранен 87-летний мужчина, который находился на территории своего домовладения. Также получил ранения 75-летний местный житель, который был у него в гостях.
Во время выезда бригады «экстренки» на место происшествия россияне нанесли повторный удар БпЛА. Работники ранений не получили, но был поврежден служебный автомобиль.
Ранее, около 16:00, еще один беспилотник попал в частный дом в поселке. Обошлось без пострадавших.
Тип БпЛА устанавливается.
Ранее глава Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко информировал, что в результате обстрела Казачьей Лопани около 17:40 ранения получили двое мужчин 87 и 75 лет. У первого — повреждения головы и грудной клетки, у второго — травма голени.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака БпЛА, дрон, Казачья Лопань, новости Харькова, скорая;
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- • Дата публикации материала: 14 мая 2025 в 21:56;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате атаки дронов на приграничный поселок Казачья Лопань Харьковской области 14 мая был поврежден автомобиль «экстренки».".