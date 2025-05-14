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«Скорую», приехавшую на помощь раненым, атаковал БпЛА на Харьковщине (фото)

Происшествия 21:56   14.05.2025
Елена Нагорная
«Скорую», приехавшую на помощь раненым, атаковал БпЛА на Харьковщине (фото)

В результате атаки дронов на приграничный поселок Казачья Лопань Харьковской области 14 мая был поврежден автомобиль «экстренки».

Россияне применили тактику повторного удара, сообщают в областной прокуратуре. Так, примерно в 17:40 БпЛА атаковал частный сектор. Был ранен 87-летний мужчина, который находился на территории своего домовладения. Также получил ранения 75-летний местный житель, который был у него в гостях.

Во время выезда бригады «экстренки» на место происшествия россияне нанесли повторный удар БпЛА. Работники ранений не получили, но был поврежден служебный автомобиль.

Ранее, около 16:00, еще один беспилотник попал в частный дом в поселке. Обошлось без пострадавших.

Тип БпЛА устанавливается.

Ранее глава Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко информировал, что в результате обстрела Казачьей Лопани около 17:40 ранения получили двое мужчин 87 и 75 лет. У первого — повреждения головы и грудной клетки, у второго — травма голени.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 14 мая 2025 в 21:56;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате атаки дронов на приграничный поселок Казачья Лопань Харьковской области 14 мая был поврежден автомобиль «экстренки».".