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Новости Харькова — главное за 14 мая: как прошла ночь

Происшествия 08:22   14.05.2025
Оксана Горун
Новости Харькова — главное за 14 мая: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:22

На Купянском направлении снизилось количество атак — данные Генштаба

«На Харьковском направлении противник четырежды проводил наступательные действия вблизи населенных пунктов Волчанск, Тополи и Петровка. На Купянском направлении произошло две атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Песчаного и Загрызово», — отметили в Генштабе.

На Лиманском направлении враг продолжает попытки прорваться в сторону админграницы Харьковщины — к селу Ольговка.

07:15

Ночные тревоги вернулись

После предыдущей ночи без воздушных тревог в Харьков вернулись звуки сирен. С 13 на 14 мая тревога была затяжной. Ее объявили в 00:35, а отбой дали в 04:13. Причиной стали российские «Шахеды», которые кружили над областью. Границы региона они пересекли раньше, чем тревогу объявили в Харькове — в области сирены взвыли еще в 23:00.

Для Харькова тревогу дали, когда БпЛА стали приближаться к городу.

Отбой в городе и области звучал одновременно. По состоянию на 07:15 тревог нет.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 14 мая 2025 в 08:22;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".