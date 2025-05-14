Новости Харькова — главное за 14 мая: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:22

На Купянском направлении снизилось количество атак — данные Генштаба

«На Харьковском направлении противник четырежды проводил наступательные действия вблизи населенных пунктов Волчанск, Тополи и Петровка. На Купянском направлении произошло две атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Песчаного и Загрызово», — отметили в Генштабе.

На Лиманском направлении враг продолжает попытки прорваться в сторону админграницы Харьковщины — к селу Ольговка.

07:15

Ночные тревоги вернулись

После предыдущей ночи без воздушных тревог в Харьков вернулись звуки сирен. С 13 на 14 мая тревога была затяжной. Ее объявили в 00:35, а отбой дали в 04:13. Причиной стали российские «Шахеды», которые кружили над областью. Границы региона они пересекли раньше, чем тревогу объявили в Харькове — в области сирены взвыли еще в 23:00.

Для Харькова тревогу дали, когда БпЛА стали приближаться к городу.

Отбой в городе и области звучал одновременно. По состоянию на 07:15 тревог нет.