Дождь и гроза, но тепло. Прогноз погоды на 24 мая в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 24 мая, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области ночь пройдет без существенных осадков, днем ​​ожидается небольшой кратковременный дождь 🌧. Местами гроза 🌩.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 9 до 14 °, днем ​​воздух прогреется до 23 — 28 °.

В Харькове ночью не ожидают осадков, днем ​​прогнозируют небольшой кратковременный дождь 🌧.

Ветер теплый юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью будет 12-14°, днем ​​столбик термометра поднимется до 25-27°.