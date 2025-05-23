Дождь и гроза, но тепло. Прогноз погоды на 24 мая в Харькове и области
Фото: Василий Голосный
Прогноз погоды на завтра, 24 мая, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
В Харьковской области ночь пройдет без существенных осадков, днем ожидается небольшой кратковременный дождь 🌧. Местами гроза 🌩.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 9 до 14 °, днем воздух прогреется до 23 — 28 °.
В Харькове ночью не ожидают осадков, днем прогнозируют небольшой кратковременный дождь 🌧.
Ветер теплый юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью будет 12-14°, днем столбик термометра поднимется до 25-27°.
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- • Дата публикации материала: 23 мая 2025 в 20:20;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 24 мая, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".