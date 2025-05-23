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Дождь и гроза, но тепло. Прогноз погоды на 24 мая в Харькове и области

Погода 20:20   23.05.2025
Оксана Якушко
Дождь и гроза, но тепло. Прогноз погоды на 24 мая в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 24 мая, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области ночь пройдет без существенных осадков, днем ​​ожидается небольшой кратковременный дождь 🌧. Местами гроза 🌩.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 9 до 14 °, днем ​​воздух прогреется до 23 — 28 °.

В Харькове ночью не ожидают осадков, днем ​​прогнозируют небольшой кратковременный дождь 🌧.
Ветер теплый юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью будет 12-14°, днем ​​столбик термометра поднимется до 25-27°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 23 мая 2025 в 20:20;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 24 мая, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".