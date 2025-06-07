Шесть человек в Харькове не выходят на связь после массированной атаки

Областная прокуратура сообщила: на территории предприятия в Харькове, вероятно, заблокированы шесть сотрудников.

«По оперативной информации, на территории предприятия в Киевском районе, по которому сегодня пришелся вражеский удар, вероятно, заблокированы шесть работников. Связь с ними отсутствует. Продолжается поисково-спасательная операция», — отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее прокуроры сообщали: на территории предприятия вспыхнул масштабный пожар, пострадали пять работников: три женщины и двое мужчин. Именно по этой локации ночью пришелся основной российский удар — «прилеты» 40 БпЛА, четырех КАБов и ракеты, по данным начальника ХОВА Олега Синегубова.

Напомним, ночью Харьков пережил самую масштабную воздушную атаку с начала войны. Взрывы звучали беспрерывно два часа подряд — с 03:10. Вначале город атаковали БпЛА, следом — ракеты и КАБы. Жители насчитали не менее 55 взрывов.