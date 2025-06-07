Шесть человек в Харькове не выходят на связь после массированной атаки
Областная прокуратура сообщила: на территории предприятия в Харькове, вероятно, заблокированы шесть сотрудников.
«По оперативной информации, на территории предприятия в Киевском районе, по которому сегодня пришелся вражеский удар, вероятно, заблокированы шесть работников. Связь с ними отсутствует. Продолжается поисково-спасательная операция», — отметили в пресс-службе ведомства.
Ранее прокуроры сообщали: на территории предприятия вспыхнул масштабный пожар, пострадали пять работников: три женщины и двое мужчин. Именно по этой локации ночью пришелся основной российский удар — «прилеты» 40 БпЛА, четырех КАБов и ракеты, по данным начальника ХОВА Олега Синегубова.
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Напомним, ночью Харьков пережил самую масштабную воздушную атаку с начала войны. Взрывы звучали беспрерывно два часа подряд — с 03:10. Вначале город атаковали БпЛА, следом — ракеты и КАБы. Жители насчитали не менее 55 взрывов.
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- • Дата публикации материала: 7 июня 2025 в 13:51;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Областная прокуратура сообщила: на территории предприятия в Харькове, вероятно, заблокированы шесть сотрудников".