Новости Харькова — главное за 15 июня: как прошла ночь, фронт, будет гроза
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
9:03
Без пострадавших в результате обстрелов прошли сутки на Харьковщине
Как информирует начальник ХОВА Олег Синегубов, военные РФ выпустили по области четыре неуправляемые авиационные ракеты.
В Купянске поврежден частный дом.
8:37
Россияне атаковали в направлении Липцев на севере от Харькова — Генштаб ВСУ
▪️На Харьковском направлении в течение минувших суток противник трижды наступал в направлении населенных пунктов Липцы и Красное Первое.
▪️На Купянском направлении было пять атак оккупантов. Силы обороны отбивали штурмы в районах населенных пунктов Кондрашовка, Петропавловка и в направлении Голубовки и Новоплатоновки.
▪️На Лиманском направлении, которое охватывает части трех областей, противник атаковал 21 раз, в частности в направлении Ольговки и Нового Мира на Харьковщине.
8:08
Российские военные 14 июня не имели продвижения ни на одном из направлений на Харьковщине — ISW
Так, не имели продвижения россияне на севере Харьковской области, где атаковали в районах Липцев и Волчанска. По данным аналитиков, на этом направлении в частности действуют операторы БпЛА российского чеченского батальона имени шейха Мансура.
На Купянском направлении военные РФ атаковали возле Каменки, Красного Первого, Западного, Кондрашовки, Голубовки, Степовой Новоселовки и Песчаного.
«Военнослужащий украинской бригады сообщил, что российские войска продолжают ежедневные пехотные атаки, полагаясь на легкие транспортные средства и мотоциклы. Военнослужащий отметил, что войска РФ до сих пор не установили переправы через Оскол и пытаются переправиться на БМП, но не могут из-за глубины реки и течения. Поэтому пытаются переправиться на лодках или с помощью веревок», — цитирует источники ISW.
На Боровском направлении ВС РФ наступали в районах Богуславки, Новой Кругляковки, Новоплатоновки, Загрызово и Сергеевки.
7:30
Днем 15 июня в Харькове ожидается гроза, по области — гроза и шквалы 15 — 20 м/с
Предупреждение о метеорологических явлениях І уровня опасности (желтый) опубликовал Региональный центр по гидрометеорологии.
7:15
Ночью над Харьковщиной фиксировали российские БпЛА
Военные РФ ночью осуществили очередную масштабную комбинированную воздушную атаку на Украину. Про угрозу ракет или КАБов для Харьковщины Воздушные силы ВСУ не предупреждали, но над регионом фиксировали БпЛА.
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- • Дата публикации материала: 15 июня 2025 в 09:03;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".