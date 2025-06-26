Новости Харькова — главное за 26 июня: ситуация на Купянщине, сессия облсовета
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
13:37
В Харькове – сессия облсовета: что приняли депутаты, а какие вопросы провалили
26 июня депутаты Харьковского облсовета собрались на сессию. Глава ХОВА Олег Синегубов рассказал подробности пленарного заседания.
В частности, по его данным, ряд вопросов касался системы здравоохранения региона – создали два новых коммунальных медицинских учреждения, также несколько больниц объединили.
Тем временем депутат областного совета Галина Куц отмечает, что наиболее дискуссионным стал образовательный вопрос — по формированию сети будущих лицеев на Харьковщине. Однако, по ее словам, это решение не было принято. Детальнее.
13:08
«Опасность сохраняется в течение двух месяцев» – Канашевич о Купянщине
Об обстрелах Купянщины за сутки и их последствиях рассказал в эфире нацмарафона начальник Купянской РВА Андрей Канашевич.
«Вчера враг атаковал и Купянск, также под обстрелами у нас находились Двуречанская, Великобурлукская, Двуречанская громады. К сожалению, у нас есть достаточно много раненых. Два человека погибли. Сегодня ночью враг применил РСЗО в направлении Купянска. Уже утром и в течение дня поступают сообщения, что враг активно применяет FPV-дроны, есть повреждения и разрушения жилого сектора. Такая опасность сохраняется в течение двух месяцев», — отметил Канашевич.
Он также сообщил, что фиксируют случаи, когда люди возвращаются в опасные населенные пункты Купянщины.
«Мы даже фиксируем случаи, когда возвращаются вместе с детьми. Работаем с такими семьями. Не могу сказать, что это большое количество, но оно есть», — заявил Канашевич.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
11:08
Что будет с коммунальными зимой, к чему готовиться харьковчанам, рассказал мэр
Мэр Игорь Терехов ответил на вопросы ведущих нацмарафона, касаемо коммунальных услуг – к чему стоит готовиться горожанам и какие работы уже сейчас проводят в Харькове. Городской голова напомнил, что начиная с 2022 года каждая зима в Харькове – испытание. Враг бьет по инфраструктуре, а работники пытаются оперативно восстановить разрушенное. Например, восемь раз в городе пришлось перезапускать систему отопления.
«Мы начали подготовку к отопительному сезону, еще не завершая предыдущий отопительный сезон. Очень многое приходится делать, потому что мы понимаем, что и как нужно сделать, для того, чтобы было теплоснабжение и водоснабжение. Очень много, к сожалению, коллекторов получили повреждения. И это очень важная работа, которую мы сегодня делаем. И очень тяжелая работа, потому что глубина, на которой проходят эти коллекторы, очень велика. И я очень благодарен сегодня нашим коммунальным службам – «Харьковводоканалу», «Тепловым сетям», которые работают практически круглосуточно, для того, чтобы сделать все до начала нового отопительного сезона. Мы получаем помощь от наших партнеров – это разные международные организации, разные фонды. Мы получали очень помощь от USAID. Сейчас, к сожалению, мы ее не получаем, но есть французские фонды. Мы за собственные средства также приобретаем генерационное оборудование, и это очень важно для нас, особенно зимой», – сказал городской голова.
08:56
Синегубов: пожилой мужчин погиб на Харьковщине из-за обстрелов
О том, где в течение суток «прилетело» и каковы последствия обстрелов, рассказал в утренней сводке за 26 июня Олег Синегубов.
«В с. Петро-Ивановка Двуречанской громады погиб 60-летний мужчина», – написал Синегубов.
По области в течение суток «прилетело»:
▪️7 КАБ;
▪️4 БпЛА типа «Шахед»;
▪️4 БпЛА типа «Герань-2»;
▪️2 fpv-дрона.
В результате обстрелов в Купянском районе повреждены восемь домов, в Изюмском – здание кафе и многоэтажка.
08:20
Генштаб: 12 атак врага отбили СОУ на Харьковщине – где шли бои
На Юго-Слобожанском направлении было восемь боев около Волчанска, Волчанских Хуторов и Липцев.
На Купянском – россияне наступали четыре раза.
«Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Голубовки, Степовой Новоселовки, Новой Кругляковки и Зеленого Гая», – уточнили в ГШ.
Под вражескими авиаударами оказались такие населенные пункты: Водяное, Гранов, Охримовка, Григоровка.
07:10
Ночью Харьковщину атаковали БпЛА и КАБы
Накануне вечером Харьковщину атаковали российские БпЛА – в 22:03 Воздушные силы ВСУ объявили тревогу.
Вскоре угроза возникла и для Харькова.
Беспилотники кружили над регионом до 01:30, как только небо стало чистым – прозвучал отбой. В 02:19 тревогу возобновили, на этот раз ненадолго – она длилась всего 20 минут из-за очередной угрозы применения БпЛА.
Третий раз тревогу объявили уже утром – в 04:21. По данным мониторинговых ТГ-каналов, на Двуречную оккупанты выпустили КАБ. А в 05:00 прозвучал отбой тревоги.
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- • Дата публикации материала: 26 июня 2025 в 13:37;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".