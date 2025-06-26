Новини Харкова — головне 26 червня: ситуація на Куп’янщині, сесія облради

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

13:37

У Харкові – сесія облради: що ухвалили депутати, а які питання провалили

26 червня депутати Харківської облради зібрались на сесію. Голова ХОВА Олег Синєгубов розповів подробиці пленарного засідання.

Зокрема, за його даними, низка питань стосувалась системи охорони здоров’я регіону – створили два нові комунальні медичні заклади, також декілька лікарень об’єднали.

Тим часом, депутатка обласної ради Галина Куц зазначає, що найбільш дискусійним стало освітнє питання – щодо формування мережі майбутніх ліцеїв на Харківщині. Однак, за її словами, це рішення не ухвалили. Детальніше.

13:08

«Небезпека зберігається впродовж двох місяців» – Канашевич про Куп’янщину

Про обстріли Куп’янщини за добу і їхні наслідки розповів в етері нацмарафону начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич.

«Вчора ворог атакував і Куп’янськ, також під обстрілами у нас перебували Дворічанська, Великобурлуцька, Дворічанська громади. На жаль, у нас є достатньо багато поранених. Дві людини загинули. Сьогодні вночі ворог застосував РСЗВ в напрямку Куп’янська. Вже вранці і впродовж дня надходять повідомлення, що ворог активно застосовує FPV-дрони, є пошкодження і руйнування житлового сектору. Така небезпека зберігається впродовж двох місяців», – зазначив Канашевич.

Він також повідомив, що фіксують випадки, коли люди повертаються до небезпечних населених пунктів Куп’янщини.

«Ми навіть фіксуємо випадки, коли повертаються разом з дітьми. Працюємо з такими родинами. Не можу сказати, що це велика кількість, але вона є», – заявив Канашевич.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

11:08

Що буде з комунальними взимку, до чого готуватись харків’янам, розповів мер

Мер Ігор Терехов відповів на питання ведучих нацмарафону щодо комунальних послуг – до чого варто готуватися городянам і, які роботи вже зараз проводять у Харкові. Міський голова нагадав, що починаючи з 2022 року кожна зима в Харкові – випробування. Ворог б’є по інфраструктурі, а працівники намагаються оперативно відновити зруйноване. Наприклад, вісім разів у місті довелося перезапускати систему опалення.

“Ми розпочали підготовку до опалювального сезону, ще не завершуючи попередній опалювальний сезон. Дуже багато доводиться робити, бо ми розуміємо, що і як потрібно зробити, для того, щоб було теплопостачання і водопостачання. Дуже багато, на жаль, колекторів зазнало пошкоджень. І це дуже важлива робота, яку ми сьогодні робимо. І дуже важка робота, бо глибина, на якій проходять ці колектори, дуже велика. І я дуже вдячний сьогодні нашим комунальним службам – «Харківводоканалу», «Тепловим мережам», які працюють теж практично цілодобово, для того, щоб зробити все до початку нового опалювального сезону. Ми отримуємо допомогу від наших партнерів – це різні міжнародні організації, різні фонди. Ми отримували допомогу від USAID. Зараз, на жаль, ми її не отримуємо, але є французькі фонди, ми за власні кошти також придбаємо генераційне обладнання, і це дуже важливо для нас, особливо взимку“, – сказав міський голова.

08:56

Синєгубов: літній чоловік загинув на Харківщині через обстріли

Про те, де протягом доби “прилетіло” та які наслідки обстрілів, розповів у ранковому зведенні за 26 червня Олег Синєгубов.

“У с. Петро-Іванівка Дворічанської громади загинув 60-річний чоловік“, – написав Синєгубов.

По області протягом доби “прилетіло”:

▪️7 КАБ;

▪️4 БпЛА типу «Шахед»;

▪️4 БпЛА типу «Герань-2»;

▪️2 fpv-дрони.

Внаслідок обстрілів у Куп’янському районі пошкоджені вісім будинків, в Ізюмському – будівля кафе та багатоповерхівка.

08:20

Генштаб: 12 атак ворога відбили СОУ на Харківщині – де точилися бої

На Південно-Слобожанському напрямку було вісім боїв біля Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Липців.

На Куп’янському – росіяни наступали чотири рази.

“Наші захисники зупинили штурмові дії противника в районах Голубівки, Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та Зеленого Гаю”, – уточнили у ГШ.

Під ворожими авіаударами опинилися такі населені пункти: Водяне, Гранів, Охрімівка, Григорівка.

07:10

Вночі Харківщину атакували БпЛА та КАБи

Напередодні ввечері Харківщину атакували російські БпЛА – о 22:03 Повітряні сили ЗСУ оголосили тривогу.

Незабаром загроза виникла і для Харкова.

Безпілотники кружляли над регіоном до 01:30, як тільки небо стало чистим – пролунав відбій.

Втретє тривогу оголосили вже вранці – о 04:21. За даними моніторингових ТГ-каналів, на Дворічну окупанти випустили КАБ. А о 05:00 пролунав відбій тривоги.