Новини Харкова — головне 26 червня: ситуація на Куп’янщині, сесія облради
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
13:37
У Харкові – сесія облради: що ухвалили депутати, а які питання провалили
26 червня депутати Харківської облради зібрались на сесію. Голова ХОВА Олег Синєгубов розповів подробиці пленарного засідання.
Зокрема, за його даними, низка питань стосувалась системи охорони здоров’я регіону – створили два нові комунальні медичні заклади, також декілька лікарень об’єднали.
Тим часом, депутатка обласної ради Галина Куц зазначає, що найбільш дискусійним стало освітнє питання – щодо формування мережі майбутніх ліцеїв на Харківщині. Однак, за її словами, це рішення не ухвалили. Детальніше.
13:08
«Небезпека зберігається впродовж двох місяців» – Канашевич про Куп’янщину
Про обстріли Куп’янщини за добу і їхні наслідки розповів в етері нацмарафону начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич.
«Вчора ворог атакував і Куп’янськ, також під обстрілами у нас перебували Дворічанська, Великобурлуцька, Дворічанська громади. На жаль, у нас є достатньо багато поранених. Дві людини загинули. Сьогодні вночі ворог застосував РСЗВ в напрямку Куп’янська. Вже вранці і впродовж дня надходять повідомлення, що ворог активно застосовує FPV-дрони, є пошкодження і руйнування житлового сектору. Така небезпека зберігається впродовж двох місяців», – зазначив Канашевич.
Він також повідомив, що фіксують випадки, коли люди повертаються до небезпечних населених пунктів Куп’янщини.
«Ми навіть фіксуємо випадки, коли повертаються разом з дітьми. Працюємо з такими родинами. Не можу сказати, що це велика кількість, але вона є», – заявив Канашевич.
Відео: національний телемарафон «Єдині новини»
11:08
Що буде з комунальними взимку, до чого готуватись харків’янам, розповів мер
Мер Ігор Терехов відповів на питання ведучих нацмарафону щодо комунальних послуг – до чого варто готуватися городянам і, які роботи вже зараз проводять у Харкові. Міський голова нагадав, що починаючи з 2022 року кожна зима в Харкові – випробування. Ворог б’є по інфраструктурі, а працівники намагаються оперативно відновити зруйноване. Наприклад, вісім разів у місті довелося перезапускати систему опалення.
“Ми розпочали підготовку до опалювального сезону, ще не завершуючи попередній опалювальний сезон. Дуже багато доводиться робити, бо ми розуміємо, що і як потрібно зробити, для того, щоб було теплопостачання і водопостачання. Дуже багато, на жаль, колекторів зазнало пошкоджень. І це дуже важлива робота, яку ми сьогодні робимо. І дуже важка робота, бо глибина, на якій проходять ці колектори, дуже велика. І я дуже вдячний сьогодні нашим комунальним службам – «Харківводоканалу», «Тепловим мережам», які працюють теж практично цілодобово, для того, щоб зробити все до початку нового опалювального сезону. Ми отримуємо допомогу від наших партнерів – це різні міжнародні організації, різні фонди. Ми отримували допомогу від USAID. Зараз, на жаль, ми її не отримуємо, але є французькі фонди, ми за власні кошти також придбаємо генераційне обладнання, і це дуже важливо для нас, особливо взимку“, – сказав міський голова.
08:56
Синєгубов: літній чоловік загинув на Харківщині через обстріли
Про те, де протягом доби “прилетіло” та які наслідки обстрілів, розповів у ранковому зведенні за 26 червня Олег Синєгубов.
“У с. Петро-Іванівка Дворічанської громади загинув 60-річний чоловік“, – написав Синєгубов.
По області протягом доби “прилетіло”:
▪️7 КАБ;
▪️4 БпЛА типу «Шахед»;
▪️4 БпЛА типу «Герань-2»;
▪️2 fpv-дрони.
Внаслідок обстрілів у Куп’янському районі пошкоджені вісім будинків, в Ізюмському – будівля кафе та багатоповерхівка.
08:20
Генштаб: 12 атак ворога відбили СОУ на Харківщині – де точилися бої
На Південно-Слобожанському напрямку було вісім боїв біля Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Липців.
На Куп’янському – росіяни наступали чотири рази.
“Наші захисники зупинили штурмові дії противника в районах Голубівки, Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та Зеленого Гаю”, – уточнили у ГШ.
Під ворожими авіаударами опинилися такі населені пункти: Водяне, Гранів, Охрімівка, Григорівка.
07:10
Вночі Харківщину атакували БпЛА та КАБи
Напередодні ввечері Харківщину атакували російські БпЛА – о 22:03 Повітряні сили ЗСУ оголосили тривогу.
Незабаром загроза виникла і для Харкова.
Безпілотники кружляли над регіоном до 01:30, як тільки небо стало чистим – пролунав відбій.
Втретє тривогу оголосили вже вранці – о 04:21. За даними моніторингових ТГ-каналів, на Дворічну окупанти випустили КАБ. А о 05:00 пролунав відбій тривоги.
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".