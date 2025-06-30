«Уже в процессе реализации»: Машовец о том, что задумал враг у Купянска

Военный обозреватель группы “Информационное сопротивление” Константин Машовец заявил, что ситуация около Купянска для ВСУ усложнилась.

Аналитик отметил, что на севере от Купянска продолжает развиваться кризис – враг применяет значительные силы и вооружение, чтобы удержать Кондрашовку и Голубовку. Кроме того, россияне стремятся как можно быстрее захватить Радьковку. Таким образом, ВС РФ уже находятся в 1,1 – 1,2 километра от северных окраин Купянска.

«Хотя «физически» противнику еще не удалось выйти на дорогу Р-79 в районе между Купянском и поселком Западное, следует понимать, что он вполне плотно контролирует ее в плане огневого поражения. Поэтому маневр силами и средствами вдоль фронта южной части плацдарма противника для ВСУ существенно усложнен. Очевидно, что в ближайшее время командование противника постарается развить свой успех в тактическом плане. А именно взять под полный контроль район Малую Шапковку – Кондрашовку – Тищеновку – Большую Шапковку и прорваться непосредственно на северные окраины Купянска (в районе населенного пункта Московка). Как минимум, противник попытается атаковать от Голубовки на Радьковку, пытаясь овладеть последней», – отметил Машовец.

Ввиду последних успехов и продвижения врага на этом направлении, ситуация для ВСУ существенно усложнилась, констатировал эксперт. И хотя оккупантам сложно переправить ствольную и реактивную артиллерию на правый берег Оскола, ВС РФ легко смогут массированно атаковать позиции СОУ на этом направлении ударными беспилотниками, добавил Машовец.

«Я думаю, что такая попытка со стороны противника уже находится в процессе реализации. Очевидно, что у украинского командования на этом направлении, по самым разным причинам, нет ни сил, ни возможностей кардинально изменить ситуацию в свою пользу. Хотя бы для того, чтобы оттеснить противника от северных окраин города», – констатировал аналитик.