«Уже в процесі реалізації»: Машовець про те, що задумав ворог біля Куп’янська

Військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець заявив, що ситуація біля Куп’янська для ЗСУ ускладнилася.

Аналітик зазначив, що на півночі від Куп’янська продовжує розвиватися криза – ворог застосовує значні сили та озброєння, щоб утримати Кіндрашівку та Голубівку. Крім того, росіяни прагнуть якнайшвидше захопити Радьківку. Таким чином, ЗС РФ вже знаходиться за 1,1 – 1,2 кілометра від північних околиць Куп’янська.

“Хоча «фізично» противнику ще не вдалося вийти на дорогу Р-79 у районі між Куп’янськом і селищем Западне, слід розуміти, що він цілком щільно контролює її в плані вогневого ураження. Тому маневр силами і засобами вздовж фронту південної частини плацдарму противника для ЗСУ істотно ускладнений. Очевидно, що найближчим часом командування противника намагатиметься розвинути свій успіх у тактичному плані. А саме взяти під повний контроль район Малу Шапківку – Кіндрашівку – Тищенівку – Велику Шапківку і прорватися безпосередньо на північні околиці Куп’янська (в районі населеного пункту Московка). Щонайменше противник спробує атакувати від Голубівки на Радьківку, намагаючись заволодіти останньою”, – зазначив Машовець.

Зважаючи на останні успіхи та просування ворога на цьому напрямку, ситуація для ЗСУ суттєво ускладнилася, констатував експерт. І хоча окупантам складно переправити ствольну та реактивну артилерію на правий берег Осколу, ЗС РФ легко зможуть масовано атакувати позиції СОУ на цьому напрямку ударними безпілотниками, додав Машовець.

“Я думаю, що така спроба з боку противника вже знаходиться в процесі реалізації. Очевидно, що українське командування на цьому напрямку, з різних причин, не має ні сил, ні можливостей кардинально змінити ситуацію на свою користь. Хоча б для того, щоб відтіснити противника від північних околиць міста”, – констатував аналітик.