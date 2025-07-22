Новости Харькова — главное за 22 июля: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:28

Где наступал враг и чем закончились бои в Харьковской области, сообщил Генштаб

Утром 22 июля Генштаб ВСУ проинформировал о боях, которые шли на Харьковщине.

На Южно-Слобожанском направлении ВСУ отбили шесть штурмов ВС РФ около Волчанска.

На Купянском – семье боев шло в районе Голубовки, Купянска, Песчаного, Загрызово, Зеленого Гая и Богуславки. Все атаки оккупантов СОУ удалось сдержать.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 176 боевых столкновений. По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара 25 ракетами и 74 авиационных ударов, сбросил 122 управляемые авиационные бомбы, привлек 3832 дрона-камикадзе. Также враг совершил 5387 артиллерийских обстрелов, в том числе 56 из реактивных систем залпового огня», – уточнили в ГШ.

07:05

Как прошла ночь на Харьковщине и почему звучала тревога – данные ВСУ

В 21:54 Воздушные силы ВСУ предупредили об опасности для Донецкой и Харьковской области, прозвучала тревога.

Тогда как ближе к полуночи на Харьковщину полетели ударные БпЛА.

Пару часов после полуночи угроза ударов беспилотников все еще сохранялась. Отбой дали в 02:00, после чего «тихо» было всю ночь. По состоянию на 07:05 тревоги в Харькове и области нет.