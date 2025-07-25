Ситуация с защитой ПВО Харькова будет улучшаться — ОТГ «Харьков» (видео)

Спикер ОТГ «Харьков» Павел Шамшин в эфире нацмарафона рассказал: «если бы все российские дроны долетали туда, куда враг их посылает, ситуация была бы куда хуже».

«Безусловно, специфика противодействия есть всему, что использует против нас враг. И дроны не исключение, но надо понимать, что мы видим, что россияне вложили огромные ресурсы в разработку дронов. И дронов разных типов у врага сейчас очень много. И вы видите, что Харьков почти ежедневно страдает от этих «шахедных» атак, а за последние два дня последовали и удары управляемыми авиабомбами. Что касается противодействия, это, бесспорно, как средства радиоэлектронной борьбы, так и активная работа средств противовоздушной обороны совершенно разных типов. Вы, наверное, слышали и об инициативе так называемой дроновой ПВО, она сейчас активно развивается. Также, как, безусловно, есть другие способы сбивать эти «шахеды». Они все используются. Все ли это работает на 100%? К сожалению, нет, но и сказать, что оно не работает, тоже нельзя. Ведь если бы все российские дроны долетали туда, куда враг планирует посылать их, поверьте, ситуация была бы куда хуже. Но мы не стоим на месте, я уверен, что со временем ситуация с противодействием «Шахедам» и другим воздушным угрозам будет улучшаться», — прокомментировал Шамшин.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, в11:24 Воздушные силы ВСУ сообщили, что КАБ летит в сторону Харькова. Около 11:28 раздался взрыв. Мэр города проинформировал о «прилете» по Индустриальному району. Известно о 12 пострадавших, четверых госпитализировали.

Вчера, 24 июля, Харьков впервые за месяц оказался днем под ударом российских КАБов. Прилетело по центру города.