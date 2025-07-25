Ситуація із захистом ППО Харкова покращуватиметься – ОТУ “Харків” (відео)
Спікер ОТУ “Харків” Павло Шамшин в етері нацмарафону розповів: “якби всі російські дрони долітали туди, куди ворог їх посилає, ситуація була б набагато гіршою”.
“Безумовно, специфіка протидії є щодо всього, що використовує проти нас ворог. І дрони – не виключення, але треба розуміти, що ми бачимо, що росіяни вклали величезні ресурси в розробку дронів. І дронів різних типів у ворога зараз надзвичайно багато. І ви бачите, що Харків майже щодня потерпає від цих “шахедних” атак, а за останні два дні додалися ще й удари керованими авіабомбами. Щодо протидії, це безперечно як засоби радіоелектронної боротьби, так і активна робота засобів протиповітряної оборони абсолютно різних типів. Ви, напевно, чули й про ініціативу щодо так званої дронової ППО, вона зараз активно розвивається. Також як, безумовно, є інші способи збивати ці “шахеди”, вони всі використовуються. Чи це все працює на 100%? На жаль, ні, але і сказати, що воно не працює, також не можна. Адже якби всі російські дрони долітали туди, куди ворог планує їх посилати, повірте, ситуація була б куди гірша. Але ми не стоїмо на місці, я впевнений, що з часом ситуація з протидією “шахедам” та іншим повітряним загрозам, вона буде покращуватися”, – прокоментував Шамшин.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
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Нагадаємо, об 11:24 Повітряні сили ЗСУ повідомили, що КАБ летить у бік Харкова. Близько 11:28 пролунав вибух. Мер міста поінформував про «приліт» в Індустріальному районі. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про 12 постраждалих, чотирьох госпіталізували.
Вчора, 24 липня, Харків уперше за місяць опинився вднь під ударом російських КАБів . Прилетіло по центру міста.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: кабы, новини Харкова, ОТГВ "Харьков", пво, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2025 в 13:34;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Спікер ОТУ “Харків” Павло Шамшин в етері нацмарафону розповів: “якби всі російські дрони долітали туди, куди ворог їх посилає, ситуація була б набагато гіршою”".