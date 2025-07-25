Ситуація із захистом ППО Харкова покращуватиметься – ОТУ “Харків” (відео)

Спікер ОТУ “Харків” Павло Шамшин в етері нацмарафону розповів: “якби всі російські дрони долітали туди, куди ворог їх посилає, ситуація була б набагато гіршою”.

“Безумовно, специфіка протидії є щодо всього, що використовує проти нас ворог. І дрони – не виключення, але треба розуміти, що ми бачимо, що росіяни вклали величезні ресурси в розробку дронів. І дронів різних типів у ворога зараз надзвичайно багато. І ви бачите, що Харків майже щодня потерпає від цих “шахедних” атак, а за останні два дні додалися ще й удари керованими авіабомбами. Щодо протидії, це безперечно як засоби радіоелектронної боротьби, так і активна робота засобів протиповітряної оборони абсолютно різних типів. Ви, напевно, чули й про ініціативу щодо так званої дронової ППО, вона зараз активно розвивається. Також як, безумовно, є інші способи збивати ці “шахеди”, вони всі використовуються. Чи це все працює на 100%? На жаль, ні, але і сказати, що воно не працює, також не можна. Адже якби всі російські дрони долітали туди, куди ворог планує їх посилати, повірте, ситуація була б куди гірша. Але ми не стоїмо на місці, я впевнений, що з часом ситуація з протидією “шахедам” та іншим повітряним загрозам, вона буде покращуватися”, – прокоментував Шамшин.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Нагадаємо, об 11:24 Повітряні сили ЗСУ повідомили, що КАБ летить у бік Харкова. Близько 11:28 пролунав вибух. Мер міста поінформував про «приліт» в Індустріальному районі. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про 12 постраждалих, чотирьох госпіталізували.

Вчора, 24 липня, Харків уперше за місяць опинився вднь під ударом російських КАБів . Прилетіло по центру міста.