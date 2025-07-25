Удар КАБами по Харькову: пять пострадавших остаются в больницах — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 25 июля сообщил о состоянии пострадавших от вчерашнего удара по центру Харькова КАБами.

«В больницах остаются пять пострадавших в результате вчерашней вражеской атаки по Харькову. Среди пациентов — двое детей в возрасте 1 год и 17 лет. Женщина, которую вчера госпитализировали в тяжелом состоянии, сейчас стабильна, медики оценивают ее состояние как среднее. Всем оказывается необходимая помощь в полном объеме», — написал Синегубов.

Напомним, после 11:00 в Харькове прогремели два взрыва. Под ударом был центр. Одна из бомб упала во двор многоэтажек, где в этот момент были люди. Чудом никто не погиб, но количество пострадавших уже превысило сорок — среди них двое младенцев. Вторая бомба ударила по предприятию легкой промышленности, там также возник пожар. Сотрудники успели перейти в укрытие до удара, потому не пострадали. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в результате ударов повреждены 20 жилых домов: 17 многоэтажек и три частных домохозяйства. Взрывная волна выбила 612 окон. По данным областной прокуратуры, россияне применили авиабомбы УМПБ-5, которые запустили с самолетов Су-34 из Белгородской области. Снаряды пролетели около 100 километров. Начальник ХОВА Олег Синегубов подчеркнул, что это первый за месяц удар КАБами по Харькову в дневное время. Он назвал это «плохим сигналом».