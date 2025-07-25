Live
  • Пт 25.07.2025
  • Харьков  +26°С
  • USD 41.77
  • EUR 49.1

Удар КАБами по Харькову: пять пострадавших остаются в больницах — Синегубов

Происшествия 10:24   25.07.2025
Оксана Горун
Удар КАБами по Харькову: пять пострадавших остаются в больницах — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 25 июля сообщил о состоянии пострадавших от вчерашнего удара по центру Харькова КАБами.

«В больницах остаются пять пострадавших в результате вчерашней вражеской атаки по Харькову. Среди пациентов — двое детей в возрасте 1 год и 17 лет. Женщина, которую вчера госпитализировали в тяжелом состоянии, сейчас стабильна, медики оценивают ее состояние как среднее. Всем оказывается необходимая помощь в полном объеме», — написал Синегубов.

Читайте также: Новое оружие РФ испытали на Харькове — Терехов о последствиях (видео)

Напомним, после 11:00 в Харькове прогремели два взрыва. Под ударом был центр. Одна из бомб упала во двор многоэтажек, где в этот момент были люди. Чудом никто не погиб, но количество пострадавших уже превысило сорок — среди них двое младенцев. Вторая бомба ударила по предприятию легкой промышленности, там также возник пожар. Сотрудники успели перейти в укрытие до удара, потому не пострадали. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в результате ударов повреждены 20 жилых домов: 17 многоэтажек и три частных домохозяйства. Взрывная волна выбила 612 окон. По данным областной прокуратуры, россияне применили авиабомбы УМПБ-5, которые запустили с самолетов Су-34 из Белгородской области. Снаряды пролетели около 100 километров. Начальник ХОВА Олег Синегубов подчеркнул, что это первый за месяц удар КАБами по Харькову в дневное время. Он назвал это «плохим сигналом».

Автор: Оксана Горун
Популярно
«Много людей разорвало. Надеюсь, это продолжится» — харьковчанина подозревают
«Много людей разорвало. Надеюсь, это продолжится» — харьковчанина подозревают
25.07.2025, 10:00
Новое оружие РФ испытали на Харькове — Терехов о последствиях (видео)
Новое оружие РФ испытали на Харькове — Терехов о последствиях (видео)
25.07.2025, 09:22
Сезон бурь заканчивается: прогноз погоды в Харькове и области на 25 июля
Сезон бурь заканчивается: прогноз погоды в Харькове и области на 25 июля
24.07.2025, 20:09
Новости Харькова — главное за 25 июля: новое оружие РФ, задержали наводчика
Новости Харькова — главное за 25 июля: новое оружие РФ, задержали наводчика
25.07.2025, 10:28
Как повлияло отключение Starlink на ситуацию на фронте на Харьковщине — ВСУ 📹
Как повлияло отключение Starlink на ситуацию на фронте на Харьковщине — ВСУ 📹
25.07.2025, 11:10
КАБами опять атаковали Харьков: прозвучал взрыв (дополняется)
КАБами опять атаковали Харьков: прозвучал взрыв (дополняется)
25.07.2025, 11:30

Новости по теме:

10:24
Удар КАБами по Харькову: пять пострадавших остаются в больницах — Синегубов
09:22
Новое оружие РФ испытали на Харькове — Терехов о последствиях (видео)
19:07
Удар КАБами по Харькову: повредило электроподстанцию и кабель, свет вернули
17:45
Бомбами по застройке в центре Харькова: 42 пострадавших, горит предприятие 📹
15:40
Повреждены 20 домов: Терехов подытожил последствия авиаудара по Харькову

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Удар КАБами по Харькову: пять пострадавших остаются в больницах — Синегубов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 25 июля 2025 в 10:24;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 25 июля сообщил о состоянии пострадавших от вчерашнего удара по центру Харькова КАБами".