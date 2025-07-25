Удар КАБами по Харкову: п’ять постраждалих залишаються в лікарнях – Синєгубов
Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 25 липня повідомив про стан постраждалих від учорашнього удару по центру Харкова КАБами.
“У лікарнях залишаються п’ять постраждалих внаслідок вчорашньої ворожої атаки Харкова. Серед пацієнтів — двоє дітей віком 1 рік і 17 років. Жінка, яку вчора госпіталізували у важкому стані, наразі — стабільна, медики оцінюють її стан як середній. Усім надається необхідна допомога в повному обсязі“, – написав начальник ХОВА.
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Нагадаємо, після 11:00 у Харкові пролунали два вибухи. Під ударом був центр. Одна з бомб упала на подвір’я багатоповерхівок, де в цей момент знаходилися люди. Дивом ніхто не загинув, але кількість постраждалих уже більша за сорок – серед них двоє немовлят. Друга бомба вдарила по підприємству легкої промисловості, там також виникла пожежа. Співробітники встигли перейти в укриття до удару, тому не постраждали. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що внаслідок ударів пошкоджені 20 житлових будинків: 17 багатоповерхівок та три приватні домогосподарства. Вибухова хвиля вибила 612 вікон. За даними обласної прокуратури, росіяни застосували авіабомби УМПБ-5, які запустили з літаків Су-34 з Бєлгородської області. Снаряди пролетіли близько 100 км. Начальник ХОВА Олег Синєгубов наголосив, що це перший за місяць удар КАБами по Харкову вдень. Він назвав це “поганим сигналом”.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: кабы, новини Харкова, пострадалі, сінєгубов;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2025 в 10:24;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 25 липня повідомив про стан постраждалих від учорашнього удару по центру Харкова КАБами".