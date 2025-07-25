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Удар КАБами по Харкову: п’ять постраждалих залишаються в лікарнях – Синєгубов

Події 10:24   25.07.2025
Оксана Горун
Удар КАБами по Харкову: п’ять постраждалих залишаються в лікарнях – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 25 липня повідомив про стан постраждалих від учорашнього удару по центру Харкова КАБами.

У лікарнях залишаються п’ять постраждалих внаслідок вчорашньої ворожої атаки Харкова. Серед пацієнтів — двоє дітей віком 1 рік і 17 років. Жінка, яку вчора госпіталізували у важкому стані, наразі — стабільна, медики оцінюють її стан як середній. Усім надається необхідна допомога в повному обсязі“, – написав начальник ХОВА.

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Нагадаємо, після 11:00 у Харкові пролунали два вибухи. Під ударом був центр. Одна з бомб упала на подвір’я багатоповерхівок, де в цей момент знаходилися люди. Дивом ніхто не загинув, але кількість постраждалих уже більша за сорок – серед них двоє немовлят. Друга бомба вдарила по підприємству легкої промисловості, там також виникла пожежа. Співробітники встигли перейти в укриття до удару, тому не постраждали. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що внаслідок ударів пошкоджені 20 житлових будинків: 17 багатоповерхівок та три приватні домогосподарства. Вибухова хвиля вибила 612 вікон. За даними обласної прокуратури, росіяни застосували авіабомби  УМПБ-5, які запустили з літаків Су-34 з Бєлгородської області. Снаряди пролетіли близько 100 км. Начальник ХОВА Олег Синєгубов наголосив, що це перший за місяць удар КАБами по Харкову вдень.  Він назвав це “поганим сигналом”.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2025 в 10:24;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 25 липня повідомив про стан постраждалих від учорашнього удару по центру Харкова КАБами".