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Масштабные пожары в Харькове, спасатели под ударом — данные ГСЧС на утро 📹

Происшествия 08:44   26.07.2025
Оксана Горун
Масштабные пожары в Харькове, спасатели под ударом — данные ГСЧС на утро 📹

ГСЧС проинформировала, что под ударом ночью были Харьков и Змиев. В Харькове горит предприятие, враг наносил повторный удар по пожарным, прибывшим на место.

«Сегодня ночью российские террористы в течение трех часов беспощадно обстреливали Харьков и область управляемыми авиабомбами, ракетами и беспилотниками. В Киевском районе вражеские обстрелы повлекли за собой масштабные пожары на территории предприятия. Взрывной волной повреждены многоэтажки. Как только подразделения ГСЧС прибыли на место и начали тушить огонь, враг нанес повторный удар. В результате предварительно пострадали пять человек, из которых трое — сотрудники ГСЧС. Повреждены три пожарно-спасательных автомобиля», — проинформировала пресс-служба ГСЧС.

Будучи под беспрерывным обстрелом, чрезвычайники тем не менее смогли спасти шесть человек, среди которых двое детей.

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Прилет 26 июля 2025

«В Змиеве Чугуевского района обстрелы привели к пожару на территории гражданского предприятия и в частном секторе. Горели производственные и складские здания, хозяйственная постройка и трава. Здесь предварительно пострадали три человека», — дополнили в ГСЧС.

Прилет 26 июля 2025

Напомним, вечером 25 июля Харьков атаковали по меньшей мере четыре БпЛА «Черника». В 19:45 беспилотник ударил по центру, в Киевском районе. Был поврежден многоквартирный дом. Пострадал 57-летний мужчина. В 20:38 был второй БпЛА — «прилет» зафиксировали рядом с первым местом попадания. Третий — в 22:07 взорвался в воздухе над центром. Четвертый беспилотник ударил по Шевченковскому району в 23:32.

После полуночи 26 июля по Киевскому району Харькова армия РФ ударила четырьмя КАБами. Было атаковано гражданское предприятие, которое уже несколько лет не работает. Известно о двух пострадавших.

В 01:30 и 02:10 было два удара по Киевскому району Харькова баллистическими ракетами.

Атака БпЛА «Шахед» началась в 02:30 и длилась около получаса.

Пожар в Харькове после прилетов 26 июля 2025

Автор: Оксана Горун
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  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ГСЧС проинформировала, что под ударом ночью были Харьков и Змиев. В Харькове горит предприятие, враг наносил повторный удар по пожарным, прибывшим на место".