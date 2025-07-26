Масштабні пожежі в Харкові, рятувальники під ударом – дані ДСНС на ранок 📹

ДСНС поінформувала, що під ударом уночі були Харків та Зміїв. У Харкові горить підприємство, ворог завдав повторного удару вогнеборцям, які прибули на місце.

“Сьогодні вночі російські терористи протягом трьох годин нещадно обстрілювали Харків та область керованими авіабомбами, ракетами та безпілотниками. У Київському районі ворожі обстріли спричинили масштабні пожежі на території підприємства.

Вибуховою хвилею також пошкоджено багатоповерхівки. Щойно підрозділи ДСНС прибули на місце і почали гасити вогонь, ворог завдав повторного удару. Внаслідок цього попередньо постраждали п’ять осіб, з яких три – співробітники ДСНС. Крім того, пошкоджено три пожежно-рятувальних автомобілі”, – поінформувала пресслужба ДСНС.

Бувши під безперервним обстрілом, надзвичайники змогли врятувати шістьох людей, серед яких двоє дітей.

“У місті Зміїв Чугуївського району обстріли призвели до пожежі на території цивільного підприємства та в приватному секторі. Горіли виробничі та складські будівлі, господарча споруда та трава. Тут попередньо постраждали три людини”, – доповнили в ДСНС.

Нагадаємо, увечері 25 липня Харків атакували щонайменше чотири БпЛА “Черника”. О 19:45 безпілотник ударив по центру, Київському району. Був пошкоджений багатоквартирний будинок. Постраждав 57-річний чоловік. О 20:38 був другий БпЛА — «приліт» зафіксували поряд із першим місцем влучання. Третій – о 22:07 вибухнув у повітрі над центром. Четвертий безпілотник вдарив по Шевченківському району о 23:32.

Після опівночі 26 липня по Київському району Харкова армія РФ вдарила чотирма КАБами. Було атаковане цивільне підприємство, яке вже кілька років не працює. Відомо про двох постраждалих.

О 01:30 та 02:10 було два удари по Київському району Харкова балістичними ракетами.

Атака БпЛА “Шахед” розпочалася о 02:30 і тривала близько пів години.