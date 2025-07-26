Live
  • Сб 26.07.2025
  • Харків  +24°С
  • USD 41.77
  • EUR 49.1

Масштабні пожежі в Харкові, рятувальники під ударом – дані ДСНС на ранок 📹

Події 08:44   26.07.2025
Оксана Горун
Масштабні пожежі в Харкові, рятувальники під ударом – дані ДСНС на ранок 📹

ДСНС поінформувала, що під ударом уночі були Харків та Зміїв. У Харкові горить підприємство, ворог завдав повторного удару вогнеборцям, які прибули на місце.

Сьогодні вночі російські терористи протягом трьох годин нещадно обстрілювали Харків та область керованими авіабомбами, ракетами та безпілотниками. У Київському районі ворожі обстріли спричинили масштабні пожежі на території підприємства.
Вибуховою хвилею також пошкоджено багатоповерхівки. Щойно підрозділи ДСНС прибули на місце і почали гасити вогонь, ворог завдав повторного удару. Внаслідок цього попередньо постраждали п’ять осіб, з яких три – співробітники ДСНС. Крім того, пошкоджено три пожежно-рятувальних автомобілі”, – поінформувала пресслужба ДСНС.

Бувши під безперервним обстрілом, надзвичайники змогли врятувати шістьох людей, серед яких двоє дітей.

Читайте також: У Харкові ще гасять сім пожеж після нічних масованих авіаударів – мер

Приліт 26 липня 2025

“У місті Зміїв Чугуївського району обстріли призвели до пожежі на території цивільного підприємства та в приватному секторі. Горіли виробничі та складські будівлі, господарча споруда та трава. Тут попередньо постраждали три людини”, – доповнили в ДСНС.

Приліт 26 липня 2025

Нагадаємо, увечері 25 липня Харків атакували щонайменше чотири БпЛА “Черника”. О 19:45 безпілотник ударив по центру, Київському району. Був пошкоджений багатоквартирний будинок. Постраждав 57-річний чоловік. О 20:38 був другий БпЛА — «приліт» зафіксували поряд із першим місцем влучання. Третій – о 22:07 вибухнув у повітрі над центром. Четвертий безпілотник вдарив по Шевченківському району о 23:32.

Після опівночі 26 липня по Київському району Харкова армія РФ вдарила чотирма КАБами. Було атаковане цивільне підприємство, яке вже кілька років не працює. Відомо про двох постраждалих.

О 01:30 та 02:10 було два удари по Київському району Харкова балістичними ракетами.

Атака БпЛА “Шахед” розпочалася о 02:30 і тривала близько пів години.

Пожежа у Харкові після прильотів 26 липня 2025

Автор: Оксана Горун
Популярно
Масштабні пожежі в Харкові, рятувальники під ударом – дані ДСНС на ранок 📹
Масштабні пожежі в Харкові, рятувальники під ударом – дані ДСНС на ранок 📹
26.07.2025, 08:44
Майже три години Харків перебував під потужними обстрілами – Терехов
Майже три години Харків перебував під потужними обстрілами – Терехов
26.07.2025, 03:35
Що буде, якщо армія РФ захопить Куп’янськ – аналіз ISW
Що буде, якщо армія РФ захопить Куп’янськ – аналіз ISW
26.07.2025, 08:23
Чотири БпЛА «Черника» атакували Харків протягом вечора (фото)
Чотири БпЛА «Черника» атакували Харків протягом вечора (фото)
25.07.2025, 23:45
Новини Харкова — головне за 26 липня: нічна атака БпЛА, КАБами та балістикою
Новини Харкова — головне за 26 липня: нічна атака БпЛА, КАБами та балістикою
26.07.2025, 08:51
У Харкові ще гасять сім пожеж після нічних масованих авіаударів – мер
У Харкові ще гасять сім пожеж після нічних масованих авіаударів – мер
26.07.2025, 07:46

Новини за темою:

18:44
Вибух у парку відпочинку в Харкові: влучив БпЛА, ще один не здетонував
14:08
Хороші новини повідомив “Ахіллес”: що отримали захисники Харківщини
21:18
Новини Харкова – головне за 19 липня: просування РФ, скандал нардепа й ХОВА
11:10
Новий дрон «Черника» вдарив по Харкову – що про нього відомо розповів Терехов
07:25
Вночі харків’яни чули вибухи – що це було

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Масштабні пожежі в Харкові, рятувальники під ударом – дані ДСНС на ранок 📹»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Липня 2025 в 08:44;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ДСНС поінформувала, що під ударом уночі були Харків та Зміїв. У Харкові горить підприємство, ворог завдав повторного удару вогнеборцям, які прибули на місце".