Почти три часа Харьков был под мощными обстрелами — Терехов (видео)

Четырьмя КАБами, двумя баллистическими ракетами и пятнадцатью БпЛА «Шахед» атаковали военные РФ Харьков в ночь на 26 июля.

«Почти три часа Харьков был под мощными обстрелами. Сначала Харьков был атакован четырьмя КАБами, затем двумя баллистическими ракетами. И, наконец, он был атакован пятнадцатью, предварительно, «Шахедами». Пострадало гражданское предприятие, которое не работало. Пострадала городская котельная. Кроме этого, у нас есть раненые люди», — сообщил мэр Игорь Терехов.

Видео: пресс-служба Харьковского горсовета

Напомним, вечером 25 июля Харьков атаковали по меньшей мере четыре БпЛА «Черника». В 19:45 беспилотник ударил по центру, в Киевском районе. Был поврежден многоквартирный дом. Пострадал 57-летний мужчина. В 20:38 был второй БпЛА — «прилет» зафиксировали рядом с первым местом попадания. Третий — в 22:07 взорвался в воздухе над центром. Четвертый беспилотник ударил по Шевченковскому району в 23:32.

После полуночи 26 июля по Киевскому району Харькова армия РФ ударила четырьмя КАБами. Было атаковано гражданское предприятие, которое уже несколько лет не работает. Известно о двух пострадавших.

В 01:30 и 02:10 было два удара по Киевскому району Харькова баллистическими ракетами.

Атака БпЛА «Шахед» началась в 02:30 и длилась около получаса.