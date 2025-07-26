Майже три години Харків перебував під потужними обстрілами – Терехов

Чотирма КАБами, двома балістичними ракетами та п’ятнадцятьма БпЛА “Шахед” атакували військові РФ Харків у ніч проти 26 липня.

“Майже три години Харків перебував під потужними обстрілами. Спочатку Харків був атакований чотирма КАБами, потім двома балістичними ракетами. І нарешті він був атакований п’ятнадцятьма, попередньо, “шахедами”. Постраждало цивільне підприємство, яке не працювало. Постраждала міська котельня. Крім цього, ми маємо поранених людей”, – повідомив мер Ігор Терехов.

Відео: пресслужба Харківської міськради

Нагадаємо, увечері 25 липня Харків атакували щонайменше чотири БпЛА “Черника”. О 19:45 безпілотник ударив по центру, Київському району. Був пошкоджений багатоквартирний будинок. Постраждав 57-річний чоловік. О 20:38 був другий БпЛА — «приліт» зафіксували поряд із першим місцем влучання. Третій – о 22:07 вибухнув у повітрі над центром. Четвертий безпілотник вдарив по Шевченківському району о 23:32.

Після опівночі 26 липня по Київському району Харкова армія РФ вдарила чотирма КАБами. Було атаковане цивільне підприємство, яке вже кілька років не працює. Відомо про двох постраждалих.

О 01:30 та 02:10 було два удари по Київському району Харкова балістичними ракетами.

Атака БпЛА “Шахед” розпочалася о 02:30 і тривала близько пів години.