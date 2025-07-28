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Участок со старинным городищем в Харьковской области хотят вернуть государству

Общество 17:42   28.07.2025
Оксана Якушко
Участок со старинным городищем в Харьковской области хотят вернуть государству

Харьковские прокуроры пошли в суд, чтобы вернуть государству земли городища «Сухая Гомильша».

Это земли историко-культурного назначения площадью около 13 га и стоимостью 420 тыс. гривен, сообщает Харьковская областная прокуратура.

В 2021 году на основании приказа ГУ Госгеокадастра в Харьковской области четверо граждан получили в частную собственность земельные участки для крестьянского хозяйства. Эти участки расположены в Змиевском (ныне – Чугуевском) районе Харьковской области и принадлежат к памятнику археологии национального значения «Городище и поселок «Сухая Гомильша».

Указанный памятник находится в Государственном реестре недвижимых памятников Украины от 03.09.2009 № 928.
Культурный пласт городища насыщен археологическими артефактами, фрагментами посуды салтовской культуры. Это городище дополняет представление о жизни племен салтовской культуры в бассейне реки Северский Донец, поэтому имеет важное научное значение. Поэтому эти земли могут находиться только в государственной собственности.

Прокуратура подала в суд иски, чтобы вернуть эти земли в государственную собственность. Змиевский райсуд открыл производство по искам прокуратуры.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 28 июля 2025 в 17:42;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские прокуроры пошли в суд, чтобы вернуть государству земли городища «Сухая Гомильша».".