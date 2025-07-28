Участок со старинным городищем в Харьковской области хотят вернуть государству
Харьковские прокуроры пошли в суд, чтобы вернуть государству земли городища «Сухая Гомильша».
Это земли историко-культурного назначения площадью около 13 га и стоимостью 420 тыс. гривен, сообщает Харьковская областная прокуратура.
В 2021 году на основании приказа ГУ Госгеокадастра в Харьковской области четверо граждан получили в частную собственность земельные участки для крестьянского хозяйства. Эти участки расположены в Змиевском (ныне – Чугуевском) районе Харьковской области и принадлежат к памятнику археологии национального значения «Городище и поселок «Сухая Гомильша».
Указанный памятник находится в Государственном реестре недвижимых памятников Украины от 03.09.2009 № 928.
Культурный пласт городища насыщен археологическими артефактами, фрагментами посуды салтовской культуры. Это городище дополняет представление о жизни племен салтовской культуры в бассейне реки Северский Донец, поэтому имеет важное научное значение. Поэтому эти земли могут находиться только в государственной собственности.
Прокуратура подала в суд иски, чтобы вернуть эти земли в государственную собственность. Змиевский райсуд открыл производство по искам прокуратуры.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: городище, суд, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 28 июля 2025 в 17:42;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские прокуроры пошли в суд, чтобы вернуть государству земли городища «Сухая Гомильша».".