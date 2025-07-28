Ділянку зі старовинним городищем на Харківщині хочуть повернути державі

Харківські прокурори пішли до суду, щоби повернути державі землі городища «Суха Гомільша».

Це землі історико-культурного призначення площею близько 13 га та вартістю 420 тис. гривень, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

У 2021 році на підставі наказу ГУ Держгеокадастру в Харківській області четверо громадян отримали у приватну власність земельні ділянки для селянського господарства. Ці ділянки розташовані у Зміївському (нині — Чугуївському) районі Харківської області.

Ці землі належать до пам’ятки археології національного значення «Городище і селище «Суха Гомільша». Вказана пам’ятка є у Державному реєстрі нерухомих пам’яток України від 03.09.2009 № 928.

Культурний шар городища насичений археологічними артефактами, фрагментами посуду салтівської культури. Це городище доповнює уявлення про життя племен салтівської культури у басейні річки Сіверський Донець, тому має важливе наукове значення. Тому ці землі можуть перебувати лише у державній власності.

Прокуратура подала до суду позови, щоб повернути ці землі у державну власність.

Зміївський райсуд відкрив провадження за позовами прокуратури.