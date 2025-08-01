Денис Парамонов поздравил боксершу Ступакову с победой в престижном турнире

Боксерша Юлия Ступакова, представляющая клуб «SMK-SPORT», финансируемый Благотворительным фондом Дениса Парамонова, завоевала золото на престижном турнире. Теперь у спортсменки будет возможность выступить на Чемпионате Европы по боксу.

Об этом говорится на сайте Благотворительного фонда Дениса Парамонова.

Всеукраинский турнир по боксу среди молодежи, посвященный мастеру спорта Украины международного класса Руслану Оглу собрал лучших боксеров. Среди них была и Юлия Ступакова, которая тренируется в боксерском клубе «SMK-SPORT», полностью финансируемом Благотворительным фондом Дениса Парамонова. По пути к победе в турнире в весовой категории до 65 кг Юлия одолела своих соперниц из Винницы и Полтавщины, показав настоящий класс на ринге.

«Поздравляем нашу чемпионку с этим блестящим результатом! Юлия является одним из лидеров боксерского клуба «SMK-SPORT», который воспитывает только победителей под руководством опытных тренеров, – отметил меценат и основатель одноименного благотворительного фонда Денис Парамонов. — Полтора года назад мы открыли первый клуб «SMK-SPORT» в Харькове, а потом они появились в Сумах и Богодухове. За это довольно короткое время, как для спорта, воспитанники клуба уже одержали большое количество побед в различных турнирах и многие из них на самом высоком уровне. Это доказывает, что мы на верном пути, развивая спорт среди молодежи».

Победа в турнире в память о Руслане Оглу дала возможность Юлии Ступаковой из боксерского клуба «SMK-SPORT», тренером которой является Руслан Головенко, получить возможность в сентябре принять участие в Чемпионате Европы по боксу, который состоится в Чехии.

Напомним, Юлия Ступакова присоединилась к боксерскому клубу «SMK-SPORT» весной 2025 года. Несмотря на свой юный возраст, 18 лет, Юлия Ступакова уже двукратная чемпионка Европы по боксу, а еще один раз она выходила в финал Чемпионата Европы. На внутренней арене Юлия Ступакова восемь раз выигрывала титул чемпионки Украины.

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