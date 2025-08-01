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Денис Парамонов привітав боксерку Ступакову з перемогою у престижному турнірі

Спорт 10:40   01.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Денис Парамонов привітав боксерку Ступакову з перемогою у престижному турнірі Фото: БФ Дениса Парамонова

Боксерка Юлія Ступакова, яка представляє клуб «SMK-SPORT», що фінансується Благодійним фондом Дениса Парамонова, виборола золото на престижному турнірі. Тепер спортсменка матиме можливість виступити на Чемпіонаті Європи з боксу.

Про це йдеться на сайті Благодійного фонду Дениса Парамонова.

Всеукраїнський турнір з боксу серед молоді та жінок-молоді, присвячений майстру спорту України міжнародного класу Руслану Оглу зібрав найкращих боксерів. Серед них була і Юлія Ступакова, яка тренується в боксерському клубі «SMK-SPORT», що повністю фінансується Благодійним фондом Дениса Парамонова. На шляху до перемоги в турнірі у ваговій категорії до 65 кг Юлія здолала своїх суперниць з Вінниці та Полтавщини, показавши справжній клас на ринзі.

«Вітаємо нашу чемпіонку з цим блискучим результатом! Юлія є однією з лідерок боксерського клубу «SMK-SPORT», який виховує лише переможців під орудою досвідчених тренерів, — зазначив меценат та засновник однойменного благодійного фонду Денис Парамонов. — Півтора роки тому ми відкрили перший клуб «SMK-SPORT» у Харкові, а потім вони з’явилися в Сумах та Богодухові. За цей доволі короткий час, як для спорту, вихованці клубу вже здобули велику кількість перемог в різноманітних турнірах і багато з них на найвищому рівні. Це доводить, що ми на вірному шляху, розвиваючи спорт серед молоді».

Боксерка Ступакова,
Фото: БФ Дениса Парамонова

Перемога в турнірі у пам’ять про Руслана Оглу дала змогу Юлії Ступаковій з боксерського клубу «SMK-SPORT», тренером якої є Руслан Головенко, отримати можливість у вересні взяти участь в Чемпіонаті Європи з боксу, що відбудеться в Чехії.

Нагадаємо, Юлія Ступакова долучилася до боксерського клубу «SMK-SPORT» навесні 2025 року. Незважаючи на свій юний вік, 18 років, Юлія Ступакова вже є дворазовою чемпіонкою Європи з боксу, а ще один раз вона виходила до фіналу Чемпіонату Європи. На внутрішній арені Юлія Ступакова вісім разів виборювала титул чемпіонки України.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Серпня 2025 в 10:40;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Боксерка Юлія Ступакова, яка представляє клуб «SMK-SPORT», що фінансується Благодійним фондом Дениса Парамонова, виборола золото на престижному турнірі.".