Новости Харькова — главное за 1 августа: как прошла ночь

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07:10

Ночью тревога в Харькове и области звучала трижды – в чем причина

Трижды звучала тревога в Харькове и области этой ночью. Вначале ее объявили в 22:36 – тогда, по данным ВС ВСУ, Харьковщину начали атаковать «Шахеды».

Угроза применения БпЛА сохранялась до 02:23, потом прозвучал отбой. Уже примерно через полчаса тревогу возобновили – на востоке зафиксировали активность вражеской авиации.

После чего в сторону Харьковской области полетели КАБы.

Угроза возникла и для Харькова.

Отбой тревоги дали утром – в 04:57. И практически сразу возобновили. На этот раз вновь зафиксировали пуски КАБ на Харьковщину. Лишь в 05:57 в Харькове и области стало «тихо».