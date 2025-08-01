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Новости Харькова — главное за 1 августа: как прошла ночь

Украина 07:11   01.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное за 1 августа: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Главные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:10

Ночью тревога в Харькове и области звучала трижды – в чем причина

Трижды звучала тревога в Харькове и области этой ночью. Вначале ее объявили в 22:36 – тогда, по данным ВС ВСУ, Харьковщину начали атаковать «Шахеды». 

Угроза применения БпЛА сохранялась до 02:23, потом прозвучал отбой. Уже примерно через полчаса тревогу возобновили – на востоке зафиксировали активность вражеской авиации. 

После чего в сторону Харьковской области полетели КАБы. 

Угроза возникла и для Харькова. 

Отбой тревоги дали утром – в 04:57. И практически сразу возобновили. На этот раз вновь зафиксировали пуски КАБ на Харьковщину.  Лишь в 05:57 в Харькове и области стало «тихо».

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".