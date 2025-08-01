Новости Харькова — главное за 1 августа: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Главные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:10
Ночью тревога в Харькове и области звучала трижды – в чем причина
Трижды звучала тревога в Харькове и области этой ночью. Вначале ее объявили в 22:36 – тогда, по данным ВС ВСУ, Харьковщину начали атаковать «Шахеды».
Угроза применения БпЛА сохранялась до 02:23, потом прозвучал отбой. Уже примерно через полчаса тревогу возобновили – на востоке зафиксировали активность вражеской авиации.
После чего в сторону Харьковской области полетели КАБы.
Угроза возникла и для Харькова.
Отбой тревоги дали утром – в 04:57. И практически сразу возобновили. На этот раз вновь зафиксировали пуски КАБ на Харьковщину. Лишь в 05:57 в Харькове и области стало «тихо».
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- • Дата публикации материала: 1 августа 2025 в 07:11;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".