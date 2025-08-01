Новини Харкова — головне за 1 серпня: як минула ніч

Головні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:32

Де йшли бої у Харківській області – інформація Генштабу

За даними Генштабу ЗСУ, на півночі області ворог намагався прорватися сім разів у районі Вовчанська.

Тоді як на Куп’янському напрямку йшло три бої біля Куп’янська та Петропавлівки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 160 боєзіткнень. Вчора противник завдав 57 авіаударів, скинув 127 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5 835 обстрілів, зокрема 126 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4 098 дронів-камікадзе“, – уточнили у ГШ.

08:06

Горів будинок, сільгосппідприємство та склад: як гасили, розповіли у ДСНС

За даними облуправління ДСНС України в Харківській області, за добу в регіоні виникла 41 пожежа. Чотири з них – через російські обстріли.

Так в Ізюмі внаслідок падіння БпЛА спалахнула трава на площі 700 квадратних метрів. Тим часом у Балаклії на території непрацюючого сільськогосподарського підприємства горіли рештки зруйнованого складського приміщення. В обох випадках постраждалих немає.

Також у селі Руська Лозова виникла пожежа у недобудованому домі. Також обійшлося без постраждалих.

“О 19:05 31 липня рятувальники ліквідували масштабну пожежу у складській будівлі селища Васищеве Харківського району. Загинула 1 особа, ще 7 постраждало, з них 2 працівники ДСНС. У піковий період до ліквідації наслідків обстрілу було залучено понад 150 рятувальників та 38 одиниць техніки ДСНС, зокрема піротехнічний розрахунок, а також пожежний потяг та вогнеборці місцевої пожежної команди із селища Васищеве”, – зазначили рятувальники.

07:10

Вночі тривога в Харкові та області лунала тричі – у чому причина

Тричі лунала тривога у Харкові та області цієї ночі. Спочатку її оголосили о 22:36 – тоді, за даними ЗС ЗСУ, Харківщину почали атакувати «Шахеди».

Загроза застосування БпЛА зберігалася до 02:23, потім пролунав відбій. Вже приблизно за пів години тривогу відновили – на сході зафіксували активність ворожої авіації.

Після чого у бік Харківської області полетіли КАБи.

Загроза виникла і для Харкова.

Відбій тривоги дали зранку – о 04:57. І практично одразу відновили. На цей раз знову зафіксували пуски КАБ на Харківщину. Лише о 05:57 у Харкові та області стало «тихо».