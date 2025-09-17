«Шахеды» разлетались днем над Харьковом — итоги 17 сентября

По данным DeepState, россияне продвинулись на севере и северо-западе Купянска. В результате удара по Слатино из РСЗО есть погибший и пострадавшая. Четырнадцатилетний за рулем Audi Q5 гонял по Харькову и попал в ДТП. МГ «Объектив» напоминает главные новости дня.

Россияне продвинулись на севере и северо-западе Купянска, сообщили аналитики группы DeepState. О хаосе в городе заявил в своем Telegram-канале «Офицер» старший лейтенант СОУ с позывным «Алекс». Он считает, что в обороне города наблюдается дезорганизация или же недостаточная осведомленность «некоторых ответственных должностных лиц». Между тем начальник ХОВА Олег Синегубов заверил, что городских боев в Купянске нет. На месте фиксируют российские ДРГ. Против них работают подразделения СБУ и полиции – «Альфа» и «Корд». Все силы направлены на ликвидацию диверсантов. Между тем из соседнего, Боровского направления, готовится эвакуация гражданских служб. По словам Синегубова, все административные здания там уже разрушены. А сотрудники служб подвергаются прямой опасности.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Над Харьковом и областью днем летали «Шахеды»

Об угрозе ударных БПЛА неоднократно предупреждали Воздушные силы ВСУ. Впервые около 13:20 – и далее периодически в течение дня. Несколько беспилотников пролетели непосредственно над областным центром. Прошло без «прилетов».

Взрывы в Харькове все-таки слышали. Еще до появления «Шахедов» в небе. Перед этим горожан предупредили о скоростной цели, но до Харькова она не долетела. Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил, что под ударом из РСЗО оказался поселок Слатино. Враг применил кассетный боеприпас. Погиб 73-летний мужчина, который находился во дворе своего дома. Его жена была в доме. У нее – острая реакция на стресс. На месте возникли многочисленные пожары.

Сегодня – день спасателя. Чрезвычайникам Харьковской области адресовали поздравления и вручали награды. Начальник ХОВА Олег Синегубов напомнил, сколько спасателей погибли за время полномасштабного вторжения. Оказывая помощь жителям Харьковской области, отдали жизнь восемь сотрудников ГСЧС, еще 63 получили ранения. Во время разминирования территорий погибли девять саперов. 49 – травмированы.

Четырнадцатилетний за рулем Audi Q5 гонял по Харькову. Он стал героем соцсетей из-за дерзкой манеры вождения. Местные Telegram-каналы распространяли видео и писали, что машину парню якобы подарила мать. На ситуацию отреагировали в облпрокуратуре. Там подтвердили, что подросток действительно находился за рулем автомобиля, принадлежащего его семье. 16 сентября он не справился с управлением и попал в ДТП. На мать парня составили протокол за злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком.

Видео: Telegram-канал «Харьков life»

