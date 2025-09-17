«Шахеди» розліталися вдень над Харковом — підсумки 17 вересня

За даними DeepState, росіяни просунулися на півночі та північному заході Куп’янська. Внаслідок удару по Слатиному з РСЗВ є загиблий і постраждала. Чотирнадцятирічний за кермом Audi Q5 ганяв Харковом і потрапив у ДТП. МГ «Об’єктив» нагадує головні новини дня.

Росіяни просунулися на півночі та північному заході Куп’янська, повідомили аналітики групи DeepState. Про хаос у місті заявив у своєму телеграм-каналі «Офіцер» старший лейтенант СОУ з позивним «Алекс». Він вважає, що в обороні міста спостерігається дезорганізація або ж недостатня поінформованість «деяких відповідальних посадових осіб». Тим часом начальник ХОВА Олег Синєгубов запевнив, що міських боїв у Куп’янську немає. На місці фіксують російські ДРГ. Проти них працюють підрозділи СБУ та поліції – «Альфа» й «Корд». Усі сили спрямовані на ліквідацію диверсантів. Тим часом із сусіднього, Борівського напрямку, готується евакуація цивільних служб. За словами Синєгубова, всі адміністративні будівлі там уже зруйновані. А співробітники служб піддаються прямій небезпеці.

Над Харковом та областю вдень літали «Шахеди»

Про загрозу ударних БпЛА неодноразово попереджали Повітряні сили ЗСУ. Вперше близько 13:20 – і далі періодично протягом дня. Декілька безпілотників пролетіли безпосередньо над обласним центром. Минулося без «прильотів».

Вибухи в Харкові таки чули. Ще до появи «шахедів» у небі. Перед тим містян попередили про швидкісну ціль, але до Харкова вона не долетіла. Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко повідомив, що під ударом із РСЗВ опинилося селище Слатине. Ворог застосував касетний боєприпас. Загинув чоловік 73 років, який перебував на власному подвір’ї. Його дружина була в будинку. У неї – гостра реакція на стрес. На місці виникли численні пожежі.

Сьогодні – день рятівника. Надзвичайникам Харківщини адресували привітання та вручали нагороди. Начальник ХОВА Олег Синєгубов нагадав, скільки рятувальників загинули за час повномасштабного вторгнення. Надаючи допомогу жителя Харківщини, віддали життя вісім працівників ДСНС, ще 63 отримали поранення. Під час розмінування територій загинули дев’ять саперів. 49 – травмовані.

Чотирнадцятирічний за кермом Audi Q5 ганяв Харковом. Він став героєм соцмереж через зухвалу манеру їзди. Місцеві телеграм-канали ширили відео та писали, що автівку хлопцю нібито подарувала мати. На ситуацію зреагували в облпрокуратурі. Там підтвердили, що підліток дійсно перебував за кермом автівки, яка належить його родині. 16 вересня він не впорався з керуванням і потрапив у ДТП. На матір хлопця склали протокол за злісне невиконання обов’язків щодо догляду за дитиною.

