Новости Харькова — главное за 8 октября: что горело в регионе

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:12

На севере опять напряженно: о 29 боях информирует Генштаб

Утром 8 октября Генштаб ВСУ сообщил о боях на Харьковщине.

На Южно-Слобожанском направлении враг пытался прорваться 29 раз возле Волчанска и Волчанских Хуторов. На Купянском – зафиксировали восемь штурмов россиян около Купянска, Петропавловки, Песчаного, Степной Новоселовки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 200 боевых столкновений. Вчера противник нанес один ракетный и 82 авиационных удара, применил одну ракету, сбросил 177 управляемых авиабомб. Кроме этого, произвел 5012 обстрелов, в том числе 168 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6159 дронов-камикадзе», – отметили в ГШ.

07:39

Семь лесных пожаров бушевали на Харьковщине – данные ГСЧС

В облуправлении ГСЧС сообщили, что в течения суток в Харьковской области возникли 19 пожаров. Четыре возгорания начались в результате российских обстрелов в Купянском, Лозовском и Изюмском районах области.

«В селе Ивановка Купянского района в результате обстрела БпЛА горела хозяйственная постройка и автомобиль на площади пожара 60 м кв. Пострадавших нет», – отметили спасатели.

Также в течение суток сотрудники ГСЧС ликвидировали семь лесных пожаров на общей площади 3,6 гектара.

Кроме того, пиротехники нашли и обезвредили 80 единиц взрывоопасных предметов.

«Днем в поле вблизи села Вербовка Изюмского района произошел подрыв трактора на неизвестном взрывоопасном предмете. В результате детонации взрывчатки пострадал водитель, 1978 года рождения, техника получила повреждения», – добавили в ГСЧС.