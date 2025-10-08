Новини Харкова – головне за 8 жовтня: що горіло в регіоні

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:12

На півночі знову напружено: про 29 боїв інформує Генштаб

Вранці 8 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив про бої на Харківщині.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог намагався прорватися 29 разів біля Вовчанська та Вовчанських Хуторів. На Куп’янському – зафіксували вісім штурмів росіян біля Куп’янська, Петропавлівки, Піщаного, Степової Новоселівки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 200 бойових зіткнень. Вчора противник завдав одного ракетного та 82 авіаційних ударів, застосував одну ракету, скинув 177 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 5012 обстрілів, зокрема 168 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6159 дронів-камікадзе“, – зазначили у ГШ.

07:39

Сім лісових пожеж вирували на Харківщині – дані ДСНС

В облуправлінні ДСНС повідомили, що протягом доби в Харківській області виникло 19 пожеж. Чотири загоряння почалися внаслідок російських обстрілів у Куп’янському, Лозівському та Ізюмському районах області.

“В селі Іванівка Куп’янського району внаслідок обстрілу БпЛА горіла господарча споруда та автомобіль на площі пожежі 60 м кв. Постраждалих немає”, – зазначили рятувальники.

Також протягом доби співробітники ДСНС ліквідували сім лісових пожеж на загальній площі 3,6 га.

Крім того, піротехніки знайшли та знешкодили 80 одиниць вибухонебезпечних предметів.

“Вдень, у полі поблизу села Вербівка Ізюмського району стався підрив трактора на невідомому вибухонебезпечному предметі. Внаслідок детонації вибухівки постраждав водій, 1978 року народження, техніка зазнала пошкоджень”, – додали у ДСНС.