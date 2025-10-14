Live
  • Вт 14.10.2025
  • Харьков  +8°С
  • USD 41.61
  • EUR 48.13

«Абсолютно циничный удар» – Зеленский о «прилете» по больнице в Харькове

Общество 10:04   14.10.2025
Виктория Яковенко
«Абсолютно циничный удар» – Зеленский о «прилете» по больнице в Харькове Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на вражеские обстрелы Харькова накануне, 13 октября.

«Вчера вечером ударили авиабомбами по Харькову, по городской больнице, пострадали 57 человек. Абсолютно террористический, циничный удар по тому, где спасают жизнь. Били и по энергетической инфраструктуре в регионе», – написал Зеленский.

По данным президента, этой ночью армия РФ выпустила 96 ударных дронов, большинство удалось сбить. Главная цель – энергетика.

«На Кировоградщине повредили гражданскую инфраструктуру, в том числе железнодорожную в двух поселках региона. В Сумской области были удары по энергетике, предприятию. Били и по Донецкой области», — отметил Зеленский.

Он акцентирует: каждый день РФ бьет по электростанциям, линиям электропередачи, под ударами и газовые объекты.

«Мир может лишить Москву возможности наносить эти жестокие удары против жизни. Партнеры знают, что для этого нужно: Patriot, NASAMS, SAMP/T, другие жизненно важные системы. Мы рассчитываем на действия США и Европы, семерки, всех партнеров, которые имеют эти системы и могут предоставить их для защиты наших людей. Украине нужно достаточно средств ПВО, чтобы закрыть небо от ракет, дронов, КАБов, тогда российский воздушный террор потеряет всякий смысл. Мир должен заставить Москву сесть за стол настоящих переговоров. Только мир через силу может принести результат», — подчеркнул Зеленский.

Напомним, серия взрывов прогремела в Харькове около 22:00 13 октября. По информации ХОВА, Салтовский район атаковали КАБами. Один из ударов пришелся по территории медучреждения. Правоохранители сообщили, что всего в результате ударов пострадали 57 пациентов больницы – 51 человек получил острую реакцию на стресс, еще шесть – ранены обломками стекла. Игорь Терехов уточнил, что всех пациентов перевели в другое медучреждение. Без света в результате обстрела остались 30 тысяч абонентов. По состоянию на утро, всем потребителям возобновили электроснабжение.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное за 14 октября: последствия обстрела, вернули свет
Новости Харькова — главное за 14 октября: последствия обстрела, вернули свет
14.10.2025, 10:38
Удары КАБами по Харькову: количество раненых возросло (фото/видео последствий)
Удары КАБами по Харькову: количество раненых возросло (фото/видео последствий)
14.10.2025, 09:33
Новости Харькова — главное 13 октября: БпЛА ударил общежитие, КАБ у больницы
Новости Харькова — главное 13 октября: БпЛА ударил общежитие, КАБ у больницы
13.10.2025, 23:51
Сегодня 14 октября 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 14 октября 2025: какой праздник и день в истории
14.10.2025, 06:00
Взрывы слышны в Харькове — пропал свет, четверо пострадавших (обновляется)
Взрывы слышны в Харькове — пропал свет, четверо пострадавших (обновляется)
13.10.2025, 22:48
«Слишком ухоженный Харьков»: Терехов ответил на упреки и рассказал о бюджете
«Слишком ухоженный Харьков»: Терехов ответил на упреки и рассказал о бюджете
14.10.2025, 11:14

Новости по теме:

21.09.2025
За 1 млрд грн в Изюме планируют реконструировать разбомбленную ранее больницу
16.09.2025
«Бабах и все». Харьковская больница за полгода приняла 1000 пострадавших – ОВА
07.09.2025
Дельца, что наварил миллион на фиктивном ремонте больницы, осудят в Харькове
25.08.2025
На Харьковщине растет заболеваемость COVID: сколько людей в больницах
14.08.2025
Подземные больницы в Харькове почти готовы, в них уже оперируют — Терехов 📹


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: ««Абсолютно циничный удар» – Зеленский о «прилете» по больнице в Харькове», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 14 октября 2025 в 10:04;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на вражеские обстрелы Харькова накануне, 13 октября.".