«Абсолютно циничный удар» – Зеленский о «прилете» по больнице в Харькове

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на вражеские обстрелы Харькова накануне, 13 октября.

«Вчера вечером ударили авиабомбами по Харькову, по городской больнице, пострадали 57 человек. Абсолютно террористический, циничный удар по тому, где спасают жизнь. Били и по энергетической инфраструктуре в регионе», – написал Зеленский.

По данным президента, этой ночью армия РФ выпустила 96 ударных дронов, большинство удалось сбить. Главная цель – энергетика.

«На Кировоградщине повредили гражданскую инфраструктуру, в том числе железнодорожную в двух поселках региона. В Сумской области были удары по энергетике, предприятию. Били и по Донецкой области», — отметил Зеленский.

Он акцентирует: каждый день РФ бьет по электростанциям, линиям электропередачи, под ударами и газовые объекты.

«Мир может лишить Москву возможности наносить эти жестокие удары против жизни. Партнеры знают, что для этого нужно: Patriot, NASAMS, SAMP/T, другие жизненно важные системы. Мы рассчитываем на действия США и Европы, семерки, всех партнеров, которые имеют эти системы и могут предоставить их для защиты наших людей. Украине нужно достаточно средств ПВО, чтобы закрыть небо от ракет, дронов, КАБов, тогда российский воздушный террор потеряет всякий смысл. Мир должен заставить Москву сесть за стол настоящих переговоров. Только мир через силу может принести результат», — подчеркнул Зеленский.

Напомним, серия взрывов прогремела в Харькове около 22:00 13 октября. По информации ХОВА, Салтовский район атаковали КАБами. Один из ударов пришелся по территории медучреждения. Правоохранители сообщили, что всего в результате ударов пострадали 57 пациентов больницы – 51 человек получил острую реакцию на стресс, еще шесть – ранены обломками стекла. Игорь Терехов уточнил, что всех пациентов перевели в другое медучреждение. Без света в результате обстрела остались 30 тысяч абонентов. По состоянию на утро, всем потребителям возобновили электроснабжение.