«Абсолютно цинічний удар» – Зеленський про «приліт» по лікарні в Харкові

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ворожий обстріл Харкова напередодні, 13 жовтня.

«Вчора ввечері вдарили авіабомбами по Харкову, по міській лікарні, постраждало 57 людей. Абсолютно терористичний, цинічний удар по тому, де рятують життя. Били й по енергетичній інфраструктурі в регіоні», – написав Зеленський.

За даними президента, цієї ночі армія РФ випустила 96 ударних дронів було, більшість вдалося збити. Головна ціль – енергетика.

«На Кіровоградщині пошкодили цивільну інфраструктуру, зокрема й залізничну у двох селищах регіону. На Сумщині були удари по енергетиці, підприємству. Били й по Донеччині», – зазначив Зеленський.

Він акцентує: щодня РФ б’є по електростанціях, лініях електропередачі, під ударами й газові об’єкти.

«Світ може позбавити Москву можливості завдавати цих жорстоких ударів проти життя. Партнери знають, що для цього потрібно: Patriot, NASAMS, SAMP/T, інші життєво важливі системи. Ми розраховуємо на дії США та Європи, «сімки», усіх партнерів, які мають ці системи та можуть надати їх для захисту наших людей. Україні потрібно достатньо засобів ППО, щоб закрити небо від ракет, дронів, КАБів, тоді російський повітряний терор втратить будь-який сенс. Світ має змусити Москву сісти за стіл справжніх перемовин. Лише мир через силу може дати результат», – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, серія вибухів пролунала в Харкові близько 22:00 13 жовтня. За інформацією ХОВА, Салтівкий район атакували КАБами. Один з ударів припав по території медустанови. Правоохоронці повідомили, що загалом внаслідок ударів постраждали 57 пацієнтів лікарні – 51 людина отримала гостру реакцію на стрес, ще шестеро – поранені уламками скла. Ігор Терехов уточнив, що усіх пацієнтів перевели до іншого медзакладу. Без світла внаслідок обстрілу залишилися 30 тисяч абонентів. Станом на ранок усім споживачам відновили електропостачання.