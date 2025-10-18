Новости Харькова — главное за 18 октября: атака Чугуева и ситуация на фронте
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
8:25
За сутки военные РФ атаковали в Харьковской области 25 раз – Генштаб ВСУ
На Южно-Слобожанском направлении противник 18 раз штурмовал позиции украинских подразделений вблизи Волчанска, Западного и в направлении населенных пунктов Бологовка, Кутьковка, Обуховка, Колодезное.
На Купянском направлении за сутки было семь атак россиян. Силы обороны отразили штурмовые действия в районах населенных пунктов Песчаное, Петропавловка и в направлении Купянска.
8:05
ISW оценил заявления РФ о продвижении в Купянске и к югу от Волчанска, а также о захвате Песчаного
17 октября россияне не достигли подтвержденных успехов в Харьковской области, сообщают аналитики американского Института изучения войны.
Что касается Купянского направления, аналитики не подтверждают заявления Минобороны РФ о захвате села Песчаное и российского военного блогера о продвижении армии РФ в центре Купянска.
Также ISW процитировал, однако не дал никакой оценки информации российских блогеров о том, что украинские войска якобы провели контрнаступление вблизи Соболевки и Радьковки.
Что касается ситуации на севере Харьковщины, институт не подтверждает информацию о продвижении российских войск к южным окраинам Волчанска и в направлении Вильчи.
7:55
Беспилотники атаковали Чугуев накануне около 22:00
Более десяти БпЛА нанесли удар по Чугуеву — почти все микрорайоны города обесточены, сообщила мэр города Галина Минаева и добавила, что энергетики готовы приступить к работам по восстановлению энергоснабжения, но смогут это сделать только после того, как места попаданий обследуют взрывотехники.
Последнее предупреждение Воздушных сил ВСУ по Харьковщине было в 22:29 и оно также касалось беспилотников.
