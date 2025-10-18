Live
Новости Харькова — главное за 18 октября: атака Чугуева и ситуация на фронте

Происшествия 08:25   18.10.2025
Елена Нагорная
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

8:25

За сутки военные РФ атаковали в Харьковской области 25 раз – Генштаб ВСУ

На Южно-Слобожанском направлении противник 18 раз штурмовал позиции украинских подразделений вблизи Волчанска, Западного и в направлении населенных пунктов Бологовка, Кутьковка, Обуховка, Колодезное.

На Купянском направлении за сутки было семь атак россиян. Силы обороны отразили штурмовые действия в районах населенных пунктов Песчаное, Петропавловка и в направлении Купянска.

8:05

ISW оценил заявления РФ о продвижении в Купянске и к югу от Волчанска, а также о захвате Песчаного

17 октября россияне не достигли подтвержденных успехов в Харьковской области, сообщают аналитики американского Института изучения войны.

Что касается Купянского направления, аналитики не подтверждают заявления Минобороны РФ о захвате села Песчаное и российского военного блогера о продвижении армии РФ в центре Купянска.

Также ISW процитировал, однако не дал никакой оценки информации российских блогеров о том, что украинские войска якобы провели контрнаступление вблизи Соболевки и Радьковки.

Что касается ситуации на севере Харьковщины, институт не подтверждает информацию о продвижении российских войск к южным окраинам Волчанска и в направлении Вильчи.

7:55

Беспилотники атаковали Чугуев накануне около 22:00

Более десяти БпЛА нанесли удар по Чугуеву — почти все микрорайоны города обесточены, сообщила мэр города Галина Минаева и добавила, что энергетики готовы приступить к работам по восстановлению энергоснабжения, но смогут это сделать только после того, как места попаданий обследуют взрывотехники.

Последнее предупреждение Воздушных сил ВСУ по Харьковщине было в 22:29 и оно также касалось беспилотников.

Автор: Елена Нагорная
