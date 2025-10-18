Новини Харкова — головне за 18 жовтня: атака Чугуєва та ситуація на фронті

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

8:25

За добу військові РФ атакували на Харківщині 25 разів – Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському напрямку супротивник 18 разів штурмував позиції українських підрозділів поблизу Вовчанська, Западного та в напрямку населених пунктів Бологівка, Кутьківка, Обухівка, Колодязне.

На Куп’янському напрямку за добу було сім атак росіян. Сили оборони відбили штурмові дії в районах населених пунктів Піщане, Петропавлівка та в напрямку Куп’янська.

8:05

ISW оцінив заяви РФ щодо просувань у Куп’янську й до півдня Вовчанська та захоплення Піщаного

Росіяни 17 жовтня не досягли підтверджених успіхів у Харківській області, повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни.

Щодо Куп’янського напрямку, аналітики не підтверджують заяви Міноборони РФ щодо захоплення села Піщане та російського військового блогера щодо просування армії РФ у центрі Куп’янська.

Також ISW процитував, однак не надав жодної оцінки інформації російських блогерів, що начебто українські війська провели контрнаступ поблизу Соболівки та Радьківки.

Що стосується ситуації на півночі Харківщини, інститут не підтверджує інформацію щодо просування російських військ до південних околиць Вовчанська і в напрямку Вільчі.

7:55

Безпілотники атакували Чугуїв напередодні близько 22:00

Понад десять БпЛА завдали удару по Чугуєву – майже всі мікрорайони міста знеструмлені, повідомила мер міста Галина Мінаєва і додала, що енергетики готові стати до робіт з відновлення енергопостачання, але зможуть це зробити тільки після того, як місця влучань обстежать вибухотехніки.

Останнє попередження Повітряних сил ЗСУ для Харківщини було о 22:29 і воно також стосувалося безпілотників.